Telegram en çok hangi ülkelerde kullanılıyor?

2013 yılında Nikolai Durov, Pavel Durov ve Axel Neff tarafından kurulan anlık mesjalaşma uygulaması Telegram, Türkçe de dahil olmak üzere pek çok dil desteğine izin veriyor. Android, iOS , Windows Phone, Windows, Linux ve OS X işletim sistemlerinde çalışan yazılım, kullanıcılarına çoklu platform desteği ile güvenli bir sohbet deneyimi vaat ediyor. Kullanıcıların birbirleriyle metin, fotoğraf, video, ses, sticker ve 2 GB’a kadar dosya paylaşımı gerçekleştirebildiği hizmet, aynı zamanda sesli ve görüntülü aramaya da izin veriyor.

Ülkemizde WhatsApp’a alternatif bir mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Telegram, bazı ülkelerde ise pazarda lider koltuğunda oturuyor. Haziran 2022’de açıklanan verilere göre şirket, ayda 700 milyon aktif kullanıcı hedefine ulaştığını belirtti. Dünya çapında en çok indirilen uygulamalar arasına yerleşen hizmet, dünyanın dört bir yanında kalabalık bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Telegram, Türkiye’de kaç kullanıcıya sahip?

Telegram platformu ne yazık ki en çok indirilen ülkelerin hangileri olduğunu resmi olarak kullanıcıları ile paylaşmıyor. Ancak bağımsız bazı araştırma şirketleri, zaman zaman bu konuda çeşitli araştırmalar ile karşımıza çıkıyor. Statista adlı pazar araştırma firması, Ocak – Ağustos 2022 döneminde Telegram’ın en çok indirildiği ülkeleri açıkladı.

Statista tarafından aktarılan bilgilere göre Telegram’ı en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Ülkemizde 6.48 milyon internet kullanıcısının Telegram’da aktif bir şekilde zaman geçirdiği belirtiliyor. Telegram’ın en popüler olduğu on ülke arasında Türkiye’nin son sıradan listeye dahil olduğu görülüyor. İlk onda yer alan tüm ülkeler ise aktif kullanıcı sayılarıyla birlikte şu şekilde açıklanıyor:

Hindistan (70,48 milyon indirme) Rusya (24,15 milyon) Amerika Birleşik Devletleri (20,03 milyon) Endonezya (19,61 milyon) Brezilya (18,04 milyon) Mısır (11,05 milyon) Meksika (8,33 milyon) Ukrayna (7,02 milyon) Vietnam (6,95 milyon) Türkiye (6.48 milyon)

Statista’nın paylaştığı veriler doğrultusunda Hindistan, 70,48 milyon indirme sayısı ile Telegram’ın en popüler olduğu ülke olarak karşımıza çıkıyor. Fakat indirme rakamları her zaman uygulamanın o ülkedeki en büyük servis olduğu anlamına gelmiyor. Kalabalık bir insan nüfusuna sahip olan Hindistan’da halen daha WhatsApp platformunun Telegram’dan daha çok kullanıldığı biliniyor.

Listede yer almamasına rağmen Telegram’ın, WhatsApp’ı da geride bırakarak en çok kullanıldığı ülkeler arasında Ermenistan, Azerbaycan, beyaz Rusya, Kamboçya, Kazakistan, Ürdün, Moldova ve Kırgızistan yer alıyor.

Similarweb’in araştırmasına göre WhatsApp, dünyanın yüzde 31’inde pazar hakimi olarak zirvede kendine yer buluyor. Facebook Messenger dünyanın yüzde 7’sine hitap ederken, Telegram ise yalnızca dünyanın yüzde 4’ünde bir numaralı sohbet platformu olarak karşımıza çıkıyor.