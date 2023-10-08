TEDxGaziUniversity: Pattern teması ile 5 Kasım’da gerçekleşecek

Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen bağımsız bir TEDx etkinliği olan TEDxGaziUniversity, 5 Kasım 2023 tarihinde “Pattern” teması ile Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonu’nda gerçekleşecek büyük bir etkinliği sunmaya hazırlanıyor.

Etkinlik, 550 katılımcıyı ağırlayacak ve 12 değerli konuşmacı, 2 özel sanat performansı ve bir dizi ilham verici sunumla dolu olacak. Bu yıl “Pattern” teması ile öne çıkan etkinlik, fikirlerinizi sorgulamanıza, keşfetmenize ve ilham almanıza yardımcı olacak.

Şimdiye kadar duyurulan etkinlik konuşmacıları arasında; Sevim Seda Yamaç (Tarım Ürünlerinin Geleceği), Timur Veysel Doğruok (Liderliğin Desenleri), Nefise Shaban Doğrusözlü (Zihinlerin Sessiz Çığlıkları), Melike İpek Yalova (Sanatın Direnişi), Tolga İldaşer (Yeşil Gelecek), Murat Genç (Dijital Aydınlanma), Can Louis Stotesbery (Kültürlerarası Yolculuk) bulunuyor.

Birbirinden değerli konuşmacıların yer alacağı TEDxGaziUniversity için biletler an itibariyla satışa sunulmuş durumda. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi, biletler ve diğer detaylar için etkinliğin websitesini (tedxgaziuniversity.com) ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca konuşmacıların, sanatçıların ve etkinliğin gelişmeleri hakkında güncel bilgilere TEDxGaziUniversity sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz.

TEDxGaziUniversity nedir?

TEDxGaziUniversity, Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen bağımsız bir TEDx etkinliğidir. Etkinlik, Gazi Üniversitesi’nde çeşitli konularda verdiği derslerle yeni fikirler sunup, öğrencilere ve katılımcılara ilham vermektedir. Etkinlik, yerel topluluktaki düşünce liderleri ve yaratıcılar için bir platform sağlamaktadır.