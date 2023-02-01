TECNO, MWC 2023’te bir dizi yeni ürününü piyasaya sunacak

MWC 2023 için geri sayım başladı. Mobil Dünya Kongresi her yıl olduğu gibi bu sene de İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleşecek. Küresel pazarda yüzlerce büyük teknoloji devine ve yenilikçi ürünlere ev sahipliği yapacak olan etkinlikte TECNO firması da yer alacak. Şirket, etkinliğe katılımını bugün resmen doğrularken; aynı zamanda organizasyonda sergileyeceği ürünler hakkında da ilk bilgileri paylaştı.

TECNO, heyecanla beklenen 2023 Mobil Dünya Kongresi etkinliğinde premium akıllı telefon serisi PHANTOM altında en son amiral gemisi modelini piyasaya süreceğini açıkladı. Bununla birlikte şirket, diğer serilerdeki akıllı telefonlardan oluşan ürün yelpazesini de genişleteceğini belirtti. Tüm bunların yanı sıra AIoT ekosistemindeki iyileştirmeleri, ziyaretçilerin Fire Gran Via Salon 7’deki stantlarında deneyimleme şansına sahip olacaklarını aktardı.

TECNO Genel Müdürü Jack Guo, MWC 2023 etkinliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “TECNO’nun farklı ürün segmentlerinde işleri nasıl yürüttüğünü küresel tüketicilere göstermeyi dört gözle bekliyoruz. MWC, geniş bir son teknoloji ürün yelpazesi ile tüm ürünlerimizi sergilemek ve TECNO’nun modern şık tasarımla yaratılan en iyi teknolojileri nasıl ortaya çıkardığını ve bir sonraki büyük inovasyonu nasıl takip ettiğnii göstermek için bizlere harika bir fırsat sunuyor.”

TECNO, MWC 2023 etkinliğinde neler duyuracak?

27 Şubat tarihinde başlayacak olan MWC 2023 etkinliği, 2 Mart’ta sona erecek. Dört gün boyunca birbirinden ilgi çekici teknolojilere ev sahipliği yapacak olan etkinlikte TECNO standında PHANTOM, CAMON, Spark ve POVA gibi şirketin akıllı telefon serilerine ait yeni modeller karşımıza çıkacak. Bu cihazlar arasında en dikkat çekici isimlerden bir tanesi ise en son PHANTOM modeli olan PHANTOM X2 serisi olacak.

İki modelden oluşan seri, PHANTOM X2 Pro 5G ve PHANTOM X2 5G cihazlarına ev sahipliği yapacak. MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 5G işlemciler ile güçlendirilen cihazlar, günlük kullanımda olağanüstü bir performans sağlarken; öte yandan eğlence ve verimlilik konularında da kullanıcılara konforlu bir deneyim sağlayacak.

TECNO Phantom X2 serisi için geri sayım başladı

Aralık 2022’de Hindistan pazarında piyasaya çıkan Tecno Phantom X2 serisi, MWC 2023 etkinliği ile birlikte küresel pazara açılacak. Serinin standart modeli 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1080 x 2400 piksel çözünürlük kalitesi ve Corning Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisiyle gelecek. Android 12 tabanlı HIS 12 kullanıcı arayüzüyle çalışan model 256 GB depolama alanı ve 8 GB RAM kapasitesi içeriyor. 64 MP ana kameraya ek olarak 13 MP ve 2 MP’lik yardımcı lenslere sahip olan cihaz, 32 MP selfie kamerası taşıyor. 5160 mAh pil kapasitesi modelde 45 watt hızlı şarj desteği sunuluyor.

Yine aynı dönemde tanıtılan Tecno Phantom X2 Pro modeli ise 6,8 inç AMOLED Ekran, 120 Hz yenileme hızı, 500 nit parlaklık, 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve Corning Gorilla Glass Victus cam korumasına sahip. İşlemci detayları standart model ile aynı kalırken, 256 GB ve 12 GB RAM kapasitesi karşımıza çıkıyor. 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 13 MP ultra geniş açılı lense sahip telefonda 32 MP selfie kamerası yer alıyor. Her iki cihazın da küresel sürümlerinde aynı özellikleri korumaya devam edecekleri tahmin ediliyor.