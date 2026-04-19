Şık tasarımlı TECNO Pop X 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Orta seviye TECNO Pop X 5G modeli 20 Nisan Pazartesi günü Hindistan'da tanıtılacak.

Cihaz, 45W hızlı şarj destekli 6.500 mAh pil kapasitesine sahip olacak.

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası sayesinde model, 1.5 metre yüksekten düşmelere karşı direnç sağlayacak.

IP64 Pro sertifikası ile su sıçramalarına ve toza karşı üstün koruma sunulacak.

TECNO’nun yeni orta segment akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Fiyat-performans odaklı bir deneyim sunacak TECNO Pop X 5G cihazı, Google Pixel telefonları anımsatan şık tasarımıyla karşımıza çıkacak.

Ortaya çıkan son raporlar, cihazın 6.500 mAh pil kapasitesi de dahil olmak üzere paylaşılan ilk teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. Sağlam bir yapıya sahip olacak telefonun çıkış tarihi de nihayet netlik kazanıyor. İşte detaylar…

TECNO Pop X 5G’den neler bekleniyor?

TECNO, merakla beklenen yeni orta seviye telefonunu ilk piyasaya süreceği ülke olan Amazon Hindistan’daki özel bir sayfada paylaştı. Perakendeciye göre cihazın en önemli özelliği, 45W hızlı şarjı destekleyen büyük 6.500 mAh pil kapasitesi olacak.

Uzun ömürlü bir batarya performansına sahip olacak telefon, alternatifi TECNO Pop X 4G modelinde görülen 5.000 mAh’lik pilden daha geniş bir performans sunacak. 4G seçeneğinde ayrıca hızlı şarj desteği olmadığını da hatırlatalım.

Seçilen işlemci henüz gizemini korusa da tanıtım sayfasında cihazın 4 GB ve 6 GB bellek seçenekleriyle sunulacağı doğrulandı. Muhtemelen Dimensity 6400 gibi bir MediaTek çipi göreceğiz. Fakat yine de bu konuda kesin bir şey söylemek için henüz erken.

GSMArena’ya göre TECNO Pop X 5G modelinin arka tasarımı, marka tarafından “havacılık ve uzay sınıfı” olarak sınıflandırılan 6 serisi alüminyum kullanan kamera modülü sayesinde dikkat çekiyor.

Cihazın oldukça sağlam olduğu belirtiliyor. Ürünün 1,5 metreye kadar düşmelere karşı askeri standart MIL-STD-810H sertifikasına ek olarak ayrıca su sıçramalarına ve toza karşı IP64 Pro sertifikasına da sahip olduğu vurgulanıyor.

Telefonun gümüş ve mavi renk seçenekleri ile piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca USRP 3.0 teknolojisini kullanarak sinyal kalitesinde önemli bir sıçrama sağlayacak. Daha akıcı yayın, daha hızlı indirmeler ve daha istikrarlı bir bağlantı için ağ hızlarında 8 kat iyileşme vaat eden 5G bağlantısı karşımıza çıkacak.

TECNO Pop X 5G modeli 20 Nisan Pazartesi günü Hindistan pazarında resmi olarak piyasaya tanıtılacak. İlerleyen süreçte cihazın diğer ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.