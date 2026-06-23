Performans canavarı TECNO Camon 50 Ultra Türkiye’de satışa çıktı

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TECNO, üst seviye özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Camon 50 Ultra 5G'yi Türkiye'de satışa çıkardı.

Cihaz, özellikle de yapay zeka destekli gelişmiş kamera sensörüyle öne çıkıyor.

Modelde 144Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran bulunuyor.

TECNO'nun yeni modeli 41.999 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemizde listeleniyor.

TECNO’nun amiral gemisi akıllı telefon modeli nihayet ülkemizde satışa çıktı. Performans canavarı donanımıyla adından söz ettiren TECNO Camon 50 Ultra 5G cihazı Türkiye’de resmi olarak satılmaya başladı.

Üst düzey özellikleri ve şık tasarımıyla adından söz ettiren cihaz, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak iddiaları yeteneklere ev sahipliği yapıyor. İşte Camon 50 Ultra 5G’nin Türkiye fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

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TECNO Camon 50 Ultra’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Amiral gemisi TECNO Camon 50 Ultra 5G’nin Türkiye fiyatı netleşti. Şu anda ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan akıllı telefon, 41.999 TL fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor.

Bununla birlikte MediaMarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar’ın internet sitelerinde cihazın 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama alanına sahip sürümü için cazip bir fırsat sunuluyor. Telefonu satın alan tüketicilere TECNO Watch Pro 3 akıllı saat modeli hediye ediliyor.

Öte yandan 12 GB RAM’li versiyonu satın alan tüketiciler, TECNO Megapad SE tablet modeli ve kılıf + klavye hediyesinden yararlanıyor.

TECNO Camon 50 Ultra özellikleri

Ekran: 2644 x 1208 piksel çözünürlüğe sahip 1.5K çözünürlüklü 6,78 inç AMOLED ekran, 144 Hz yenileme hızı, HDR10 desteği ve 4.500 nit’e kadar parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB UFS 2.2 depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP Sony LYTIA 700C sensörlü (OIS) ana lens., 50 MP sensörlü ve 3x zoomlu telefoto lens ve 8 MP sensörlü ultra geniş açılı lens

Diğer özellikler: 5G, çift bantlı Wi-Fi 5, NFC, Bluetooth 5.4, kızılötesi, stereo ses, ekran içi optik parmak izi okuyucu ve MIL-STD-810H / IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

Batarya kapasitesi: 45W şarj destekli 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16 arayüzü

Son olarak şirket, bu hafta TECNO Camon Slim adlı ultra ince akıllı telefon modelini piyasaya duyurdu. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan cihaz, geniş bataryası ve yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.