Akıllı telefon ve tablet cihazları için dayanıklılığı ile öne çıkan camlar üreten Corning bugün dikkat çekici bir açıklama ile gündeme geldi. Şirket, Corning Gorilla Glass Victus 2 cam teknolojisinin çok yakında kullanıcılarla buluşacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Corning’in yeni camları ilk defa Samsung tarafından geliştirilen Galaxy S23 ailesinde vücut bulacak. Kullanıcılara son derece dayanıklı ve güçlü bir cam deneyimi sunmayı amaçlayan ürünün, aynı zamanda önceki nesil sürümlere göre daha çevre dostu bir malzemeden geliştirildiği de belirtildi.

Gerçekleştirilen duyuruda Corning, açık bir şekilde yeni cam teknolojisinin Galaxy S23’e geleceğini belirtmedi. Bunun yerine şirket, yeni nesil Samsung Galaxy telefonların Victus 2’ye sahip olacağını bildirdi. Ancak Samsung’un şubat ayı başlarında yeni Galaxy S23 akıllı telefon ailesini piyasaya süreceği biliniyor. Dolayısıyla söz konusu camların da ilk kez bu cihazda karşımıza çıkacağı anlaşılıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile Corning şirketi arasında uzun yıllardan bu yana devam eden bir ortaklık mevcut. Geçtiğimiz yıllarda piyasaya çıkan Galaxy S21, orijinal Gorilla Glass Victus ile gelmişti. Daha sonra ise geçen yıl tanıtılan Galaxy S22 serisinde, Gorilla Glass Victus Plus camları yer aldı ve şirketin özel olarak geliştirdiği camlar yine ilk kez Samsung tarafından kullanıldı. Anlaşılan o ki iki firma arasında süren iş birliği, Galaxy S23’te de karşılık bulacak.

Gorilla Glass Victus 2 etkileyici dayanıklılığıyla öne çıkıyor

Corning tarafından geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtılan Gorilla Glass Victus 2, piyasadaki en sert malzemelerden biri olan betona 1 metreye kadar düşmeye dayanıklılık gösteriyor. Öte yandan asfalt üzerinde 2 metre yükseklikten düşmeye direnç sağlayan camlar, halı gibi daha yumuşak yüzeylerde ise neredeyse herhangi bir tehdit barındırmıyor.

Gorilla Glass Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü David Velasquez, “Akıllı telefonlar dijital hayatımızın merkezi ve çizilmeye ve düşmeye karşı olağanüstü dayanıklılık gereksinimi yalnızca net, hasarsız ekranlara artan güvenimizle arttı” dedi. Gelişmiş bir yapıya sahip olan yeni camların birkaç akıllı telefon markası tarafından yakından takip edildiği belirtilirken, şimdiye kadar ise Gorilla Glass’ı 45’ten fazla büyük markanın 8 milyardan fazla cihazda kullandığının altı çizildi.

Samsung Galaxy S23 serisi için geri sayım başladı

Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi çok yakında alıcı karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen seride Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 işlemcinin daha yüksek frekanslara sahip olan özelleştirilmiş bir versiyonuna yer verilecek. Bu sayede cihaz, piyasadaki en güçlü telefonlar arasında değerlendirilecek. Minimalist bir tasarımla raflara gelmesi tahmin edilen modelde ekran kalitesi daha da iyileştirilecek ve batarya kapasitesinde de yükseltmeler olacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra cihazı serinin en güçlü modeli olacak. Cihazda 200 MP ana kamera yer alacak. Bu sayede kullanıcılar etkileyici fotoğraf ve video çekimlerine ulaşabilecek. Öte yandan yakınlaştırma ve gece çekimleri de geliştirilmiş yazılım desteği sayesinde daha güçlü olacak. Galaxy S23’ün tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat tarihinde gerçekleşecek.