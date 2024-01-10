Steam Deck rakibi MSI Claw, CES 2024’te tanıtıldı

Taşınabilir oyun konsolları pazarında rekabet hızla kızışmaya devam ediyor. Nintendo Switch bu alanda zirveye yer alan marka olarak karşımıza çıkarken, buna rakip olarak ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar da çıkıyor. Öte yandan son zamanlarda büyük ilgi toplayan Steam Deck de yine pazarın önde gelen isimlerinden biri. Şimdi ise bu pazara yeni bir isim daha dahil oluyor. Yenilikçi ve şık bir tasarıma sahip olan MSI Claw, CES 2024 etkinliğinde duyuruldu.

MSI tarafından CES’te duyurulan yeni taşınabilir oyun konsolu, pazarın öne çıkan modelleriyle rekabet edebilecek güçlü bir donanıma ev sahipliği yapıyor. Performans canavarı bir yapıya sahip olan ürünün teknik özellikleri resmen şirket tarafından açıklandı. İşte detaylar…

MSI Claw özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra 7 işlemci

Intel Core Ultra 7 işlemci İşletim sistemi: Windows 11 Home / Windows 11 Pro

Windows 11 Home / Windows 11 Pro Bellek: 16 GB LPDDR5 16 GB RAM

16 GB LPDDR5 16 GB RAM Ekran: 7 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, dokunmatik ekran

7 inç Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, dokunmatik ekran Ekran kartı: Intel Arc Graphics

Intel Arc Graphics Depolama alanı: 1 x NVMe M.2 2230 SSD, PCIe Gen 4 x4

1 x NVMe M.2 2230 SSD, PCIe Gen 4 x4 Bağlantı: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4

Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 Ses: 2 × 2W Hoparlör / 1× Birleşik Ses jakı

2 × 2W Hoparlör / 1× Birleşik Ses jakı Diğer özellikler: 1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj), 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x Birleşik ses girişi, 1x Parmak izi sensörlü güç düğmesi

1 x Thunderbolt 4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj), 1 x microSD Kart Okuyucu, 1 x Birleşik ses girişi, 1x Parmak izi sensörlü güç düğmesi Pil kapasitesi: 53Whr / 65W USB Type-C PD 3.0

53Whr / 65W USB Type-C PD 3.0 Boyutlar: 294 x 117 x 21,2 mm

294 x 117 x 21,2 mm Ağırlık: 675 gr

675 gr Renk: Siyah

Yeni taşınabilir oyun konsolu şık bir tasarım sunuyor. Bir joystick ile çevrelenen 7 inçlik Full HD dokunmatik ekran karşımıza çıkıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip modelde hangi ekran panelinin tercih ettiği açıklanmıyor. Fakat tahminlere göre şirket, IPS LCD panel tercihinde bulunuyor. Yine de bunun henüz doğrulanmadığını belirtmekte yarar var.

MSI Claw, Intel Arc eGPU tarafından desteklenen, henüz tam modeli açıklanmayan bir Intel Core Ultra işlemciden güç alıyor. Bu anlamda cihaz, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciye sahip ASUS ROG Ally ve Lenovo Legion Go’nun önüne geçmeyi vaat ediyor.

NVIDIA DLSS teknolojisine benzer bir çözüm olarak lanse edilen Intel XeSS teknolojisine sahip olan yeni MSI oyun konsolu, 53 Whr pil gücü ile birlikte rakiplerinin önüne geçerek son derece verimli bir soğutma sistemi sunuluyor. Öte yandan cihaz, zorlu performans isteyen oyunlarda bile iki saate kadar pil ömrü garantisinde bulunuyor.

Çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı

Steam Deck rakibi olarak karşımıza çıkan yeni MSI Claw taşınabilir oyun konsolu çok yakında piyasaya çıkacak. Las Vegas’ta gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024’te duyurulan ürünün çıkış tarihi ve satış fiyatı henüz açıklanmadı. İlerleyen haftalarda şirketin bu konuda bir açıklamada bulunacağı tahmin ediliyor.