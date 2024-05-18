Take-Two’dan GTA 6 çıkış tarihi hakkında önemli açıklama

Dünyanın en büyük oyun serileri arasında kabul edilen Grand Theft Auto çok yakında yeni bir oyunla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Rockstar Games ekibi tarafından geliştirilen ve 2025 yılında piyasaya çıkması beklenen GTA 6 oyunun çıkış tarihi ile ilgili şirketten önemli bir açıklama geldi. Şimdiden büyük bir heyecan uyandıran oyunun piyasaya çıkışı için artık geri sayım başladı.

Rockstar Games’in çatı şirketi olarak bilinen Take-Two Interactive, 2024 yılının son çeyreğine ilişkin kazanç raporu sunumu gerçekleştirdi. Yayınlanan raporda şirket, GTA 6 çıkış tarihi hakkında dikkatleri üstünde toplayan bir açıklamada bulundu. Şirketin paylaştığı bilgilere göre dünya çapında merakla beklenen oyunun 2025 yılının sonbahar döneminde karşımıza çıkacağı doğrulandı. Ancak yine de firma, şimdilik kesin bir tarih vermekten kaçındı.

GTA 6 çıkış tarihi ne zaman?

Take-Two Interactive’in yayınladığı mali raporda, GTA 6 çıkış tarihi ile ilgili önemli bir doğrulama yer aldı. Şirket, heyecan yaratan oyunun 2025 yılı sonbahar döneminde piyasaya çıkacağını onayladı. Şirketin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde oldu:

“2025 mali yılına olumlu bir ivmeyle girerken, 5,55 milyar ila 5,65 milyar dolar arasında net rezervasyon elde etmeyi bekliyoruz. Tahminlerimiz Rockstar Games’in daha önce Grand Theft Auto VI için 2025 takviminden 2025 sonbaharına kadar kısaltılmış zaman aralığını yansıtıyor. Rockstar Games’in benzersiz bir eğlence deneyimi sunacağına son derece güveniyoruz ve oyunun ticari etkisine ilişkin beklentilerimiz artmaya devam ediyor.”

Rockstar Games tarafından yayınlanan ilk GTA 6 fragman videosunun üzerinden yaklaşık olarak beş ay gibi bir süre geride kaldı. Fakat buna rağmen oyunla ilgili bilgiler halen daha oldukça sınırlı bir durumda. Merakla beklenen oyunla ilgili yeni ayrıntıların önümüzdeki aylarda artacağı tahmin edilirken, oyunla ilgili en net detayların ise 2025 yılından itibaren karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.

Bu tahminler, Take-Two ekibinin 2025 yılı itibariyle GTA 6 oyunu için pazarlama kampanyalarını başlatacak olmasından geliyor. Önümüzdeki yılın ilk günlerinden itibaren yeni GTA oyunuyla alakalı PR çalışmalarına başlayacak şirket, bu sayede Grand Theft Auto VI ile ilgili artık daha somut detayları karşımıza çıkaracak.

GTA 6, GTA 5’in satış başarısını geride bırakabilecek mi?

GTA 6 çıkış tarihi için 2025 sonbaharına işaret edilirken, oyunun bu dönemde ilk olarak yeni nesil oyun konsolları olan Xbox Series X/S ve PlayStation 5 cihazlarında yayınlanacağı açıklandı. Muhtemelen 2026 yılında PC’ye de gelecek oyun, 2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5’in devamı niteliğinde olacak.

Olağanüstü grafikleri, sürükleyici hikayesi, eğlenceli açık dünyası ve devasa haritasıyla adından sıkça söz ettirmeye devam eden GTA 5, Minecraft’ın hemen arkasında, dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan 2. oyunu olarak biliniyor. Serinin yeni üyesi olacak GTA 6’nın ise selefinin yakaladığı başarıyı geride bırakıp satış anlamında Minecraft ile rekabete gireceği düşünülüyor.

Peki ya sizin GTA 6 oyunu ile ilgili beklentileriniz ve düşünceleriniz neler? Oyunla ilgili fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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