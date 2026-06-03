128 GB RAM’li canavar Microsoft Surface RTX Spark Dev Box tanıtıldı

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Microsoft, geliştiricilere özel mini PC formatındaki yeni Surface RTX Spark Dev Box cihazını resmen duyurdu.

Model, NVIDIA'nın yeni Blackwell tabanlı Arm mimarili RTX Spark süper çipinden güç alıyor.

128 GB birleşik belleğe sahip bilgisayar, tam 1 Petaflop yerel yapay zeka işlem kapasitesi ortaya koyuyor.

Microsoft Build 2026 geliştirici konferansı birbirinden dikkat çekici duyurulara ev sahipliği yapıyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan tecrübeli yönetici Satya Nadella, geliştiricilerin en büyük maliyet kalemlerinden biri olarak bilinen bulut tabanlı GPU kiralama ücretlerine alternatif olarak tasarlanan Surface RTX Spark Dev Box adlı yeni mini PC modelini duyurdu.

Microsoft’un geliştiricilere özel olarak tasarlanan yeni mini PC’si, görsel olarak adeta küçültülmüş bir Xbox Series X’i anımsatıyor. Köşeli hatlara ve alüminyum gövdeyle sağlam bir yapıya sahip olan cihaz, profesyoneller için üst düzey bir deneyim vaat ediyor. İşte ayrıntılar…

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Surface RTX Spark Dev Box neler sunuyor?

Şirketten gelen açıklamalara göre bilgisayar tam sürüm çip ve 128 GB birleşik bellekle donatılıyor. Ürün, ısı dağıtıcı görevi de gören alüminyum bir kasaya sahip. Sistem, RTX Spark dizüstü bilgisayarlar için önerilen 45W ila 80W’ı aşan 100W’lık termal dağıtım kapasitesiyle karşımıza çıkıyor.

Model, geliştiricilere ve yapay zeka modelleriyle yerel olarak çalışmaya yönelik hizmet veriyor. Kompakt boyutuna rağmen yeni bilgisayar, yakın zamanda piyasaya sürülen Surface Laptop Ultra gibi performans ve pil ömrü dengesi yerine daha ziyade uzun süreli iş yüklerine odaklanıyor.

128 GB depolama alanı, bilgisayarınızda yerel olarak 120 milyar parametre içeren modeller çalıştırmanıza olanak tanıyor. Microsoft Surface RTX Spark Dev Box geliştiriciler için yapılandırılmış Windows 11 Pro ile birlikte geliyor. Şirket ayrıca Visual Studio Code ve GitHub Copilot gibi araçları da önceden yüklüyor.

Surface başkan yardımcısı Andrew Gill’e göre Windows’ta geliştirici modu etkinleştirildi, widget’lar kaldırıldı, Rahatsız Etme modu aktif hale getirildi ve PowerShell 7 varsayılan kabuk olarak cihaza yüklendi.

2026 sonlarında satışa çıkacak

Surface RTX Spark Dev Box bu yılın sonlarında ABD’de Microsoft’un online mağazası aracılığıyla satışa sunulacak. Fakat Microsoft şimdilik ne yazık ki cihazın tüm özelliklerini ve fiyatını açıklamadı. Çok yakında bu konuda şirketten resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor.