Steam oyunlara minimum fiyat kuralı getirdi

Valve Corporation çatısı altında faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Steam, birbirinden heyecan verici yapımları bir araya getiriyor. Son zamanlarda Türkiye’de sürekli yükselişte olan Dolar/TL kurunun da etkisiyle oyun fiyatlarına yüzde 100’den fazla zam yapmak zorunda kalan şirket, bu sefer de minimum fiyat kuralı kararıyla gündeme geldi.

Steam, oyun geliştiricilerinin yapımları için belirleyebileceği minimum tutarı belli bir orana sabitlediğini açıkladı. Valve tarafından alınan yeni karara göre artık bir oyun, indirimsiz haliyle en az 0,99 Dolar olmak zorunda kalacak. Öte tarafta, oyun indirime girecek olsa dahi en az 0,49 Dolarlık bir fiyatla satışa sunulması gerekecek. Şirket kararına uyum sağlamayan oyunların satışına ise izin verilmeyecek.

Steam minimum fiyat kuralını hayata geçirdi

Steam’in bu kararı pek çok geliştiriciyi olumsuz anlamda etkilemiş durumda. Çünkü minimum fiyat sınırlamasının altında kalan oyunlar bir anda platformdan kaldırılmaya başladı. Stratera Games kurucusu Dora Özsoy da uygun fiyatlı oyunlarının Türkiye’den satın alıma kapatıldığını belirterek şunları söyledi:

Biz korsan olayını konuşurken, Steam ürünler için “minimum fiyat kuralı” getirdi. Bir ürün en az 0,99$ Olabilir (11 TL) – İndirimli hali en az 0,49$ Olabilir (5,50 TL) Bu oranlar Steam’in kuruna göre. Yani Steam’de kur güncellenirse, minimum oyun fiyatı 0,99$’ın karşılığı ne ise o olacak. İndirimli fiyat limitinin altındaki oyunlar (5,50 TL) ilgili para birimlerinde satın alınamaz olacaklar. Bizim uygun fiyatlı oyunlarımız, Türkiye’de satın alıma kapatıldı bile :/

🚨 Steam'den Yeni Fiyat Kuralı! Biz korsan olayını konuşurken, Steam ürünler için "minimum fiyat kuralı" getirdi. – Bir ürün en az 0,99$ Olabilir (11 TL)

– İndirimli hali en az 0,49$ Olabilir (5,50 TL) Bu oranlar Steam'in kuruna göre. Yani Steam'de kur güncellenirse, minimum… pic.twitter.com/fBZCQZUKhH — Dora Özsoy (@DoraOzsoy) August 16, 2023

16 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye’de 1 dolar yaklaşık olarak 27,06 TL’ye denk geliyor. Fakat Steam, oyun geliştiricileri için önerilen dolar kurunu henüz güncellemiş değil. Bu sebeple Steam’in belirlediği minimum tutarlar, indirimli fiyat için 5,50 TL, indirimsiz fiyat için de 11 TL olarak yansıyacak.

Valve’nin yeni kararına göre bir oyun 5,50 TL’den daha düşük bir fiyat etiketine sahip olmadığı sürece satın alınabilecek. Fakat önümüzdeki süreçte yeni çıkan oyunlar, 11 TL’den ucuza satılamayacak. Steam, Stratera Games’in “Meow Express” ve “Viral Firar” isimli oyunlarını, yeni kurallarıyla uyumlu olmadığı için Türkiye’de satıştan kaldırdı.

Özsoy, Steam’in bu kararı almasındaki sebebin finansal masraflar ile alakalı olduğunu tahmin ettiğini belirterek şöyle söyledi:

Dolar değil diğer para birimlerini hedeflediği için, daha ziyade finansal masraflar ile alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Mesela Meow Express 2₺ yani 0,074$; – Steam komisyonu – Kredi kartı aktarım bedeli Gibi sayılar işin içine girince, Steam bu üründen zarar bile edebilir

Önümüzdeki süreçte Steam, önerilen dolar kurunu güncellerse, minimum fiyat tutarlarında da büyük bir değişim yaşanabilir. Örneğin platformun dolar kurunu 27 TL’ye sabitlemesi durumunda; 0,49 dolarlık sınır yaklaşık olarak 14 TL, 0,99 dolarlık sınır ise yaklaşık 27 TL’ye genk gelmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda, 27 TL altı oyunların Steam’den kaldırıldığını görmemiz sürpriz olmayacaktır.