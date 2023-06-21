Steam Türkiye’de haftanın en çok satan oyunları (13-20 Haziran)

Valve çatısı altında hizmet veren popüler oyun platformu Steam her hafta düzenli olarak en çok satan oyunlar listesi ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 13-20 Haziran tarihleri arasında en çok satış yapan oyunları duyuran şirket, yine tüm dikkatleri üzerine çevirmiş durumda.

Birbirinden heyecan verici yapımları bir araya getiren Steam, hem Türkiye’de hem de global olarak en çok indirilen oyunlar hakkında bilgi verdi. Her iki listede de Valve’ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü ve hala daha geniş bir oyuncu kitlesi tarafından ilgi ile takip edilmeye devam edilen Counter-Strike: Global Offensive karşımıza çıkıyor. Peki ya listede başka hangi oyunlara yer verildi? İşte o oyunlar…

Steam Türkiye’de en çok satan oyunlar

Counter-Strike: Global Offensive Forza Horizon 5 Call of Duty: Modern Warfare II Marvel’s Spider-Man Remastered Starfield BattleBit Remastered Cyberpunk 2077 Call of Duty: Modern Warfare II – Yasa Dışı Örgüt (4. Sezon) Call of Duty: Black Ops III Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PUBG: BATTLEGROUNDS Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Dead by Daylight Rust Tom Clancy’s Rainboy Six Siege Forza Horizon 4 EA SPORTS FIFA 23 God of War Batman Artham Knight

2012 yılında piyasaya çıkan ve çok yakında yerini Counter-Strike 2 oyununa devredecek olan Counter-Strike: Global Offensive, yine Steam platformunda en çok indirilen oyunlar arasında zirvede kendine yer buluyor. Oynaması ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkan bu FPS tarzındaki heyecan dolu yapım, listenin ilk basamağında duruyor.

İkinci sırada ise şu anda yüzde 50 indirimle satılan, bu sayede 599,60 TL Yerine 299,50 TL karşılığında satın alınabilecek Forza Horizon 5 bulunuyor. 1.099 TL’lik yüksek fiyatına rağmen Call of Duty: Modern Warfare II ise üçüncülüğü elde ediyor.

Normal şartlarda 499 TL’den satılan, şimdi ise yüzde 33 indirimle 334,33 TL’ye düşen Marvel’s Spider-Man Remastered dördüncülüğü elde ediyor. 899 TL’lik fiyatıyla ön siparişte olan Starfield ise şimdiden büyük bir ilgi uyandırmış görünüyor ve beşinciliği elde ediyor.

Steam globalde en çok satan oyunlar

Counter-Strike: Global Offensive BattleBit Remastered PUBG: BATTLEGROUNDS Call of Duty: Modern Warfare II F1 23 Steam Deck Cyberpunk 2077 Starfield Call of Duty: Modern Warfare II – Yasa Dışı Örgüt (4. Sezon) Lost Ark Street Fighter 6 Forza Horizon 5 Dead by Daylight Marvel’s Spider-Man Remastered Grand Theft Auto V Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Apex Legends Cyberpunk 2077: Phantom Liberty War Thunder Rust

Steam globalde en çok indirilen oyunlar listesinde de ilk sıradaki isim değişmiyor. Counter-Strike: Global Offensive yine birinciliği koruyor. 180 TL’den satılan BattleBit Remastered ikinci olurken, yine oynaması ücretsiz bir oyun olan PUBG: BATTLEGROUNDS ise üçüncü sıradan karşımıza çıkıyor. Dördüncü basamakta Call of Duty: Modern Warfare II bulunurken, beşinciliği ise 1.199,99 TL’den oyunculara hitap eden F1 23 alıyor.