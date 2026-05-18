    18-22 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    18-22 Mayıs tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Forza Horizon 6 yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bulunuyor.

    Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çapraz platform desteğine sahip oyunlar

    18 Mayıs Pazartesi

    • Thrifty Business (PC)
    • Modern Naval Warfare (PC)

    19 Mayıs Salı

    • Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
    • Rune Dice (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
    • Project: Mist (PC)

    20 Mayıs Çarşamba

    • Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC)
    • Thick as Thieves (PC)

    21 Mayıs Perşembe

    • Beastro (PC, PS5, Xbox Series)
    • Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
    • Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series)
    • Luna Abyss (PC, PS5, Xbox Series)
    • Starbites (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
    • Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)
    • Zero Parades: For Dead Spies (PC)
    • Warhammer 40,000: Mechanicus II (PC)

    22 Mayıs Cuma

    • Bubsy 4D (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)
    • LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

