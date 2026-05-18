18-22 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.
Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Forza Horizon 6 yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bulunuyor.
Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu
Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
18 Mayıs Pazartesi
- Thrifty Business (PC)
- Modern Naval Warfare (PC)
19 Mayıs Salı
- Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)
- Rune Dice (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Project: Mist (PC)
20 Mayıs Çarşamba
- Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC)
- Thick as Thieves (PC)
21 Mayıs Perşembe
- Beastro (PC, PS5, Xbox Series)
- Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series)
- Luna Abyss (PC, PS5, Xbox Series)
- Starbites (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)
- Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)
- Zero Parades: For Dead Spies (PC)
- Warhammer 40,000: Mechanicus II (PC)
22 Mayıs Cuma
- Bubsy 4D (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series)