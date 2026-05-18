18-22 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

Reklam

18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Forza Horizon 6 yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight bulunuyor.

Reklam

Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

18 Mayıs Pazartesi

Thrifty Business (PC)

Modern Naval Warfare (PC)

19 Mayıs Salı

Forza Horizon 6 (PC, Xbox Series)

Rune Dice (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Project: Mist (PC)

20 Mayıs Çarşamba

Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC)

Thick as Thieves (PC)

21 Mayıs Perşembe

Beastro (PC, PS5, Xbox Series)

Coffee Talk Tokyo (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

Gallipoli (PC, PS5, Xbox Series)

Luna Abyss (PC, PS5, Xbox Series)

Starbites (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch)

Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2)

Zero Parades: For Dead Spies (PC)

Warhammer 40,000: Mechanicus II (PC)

22 Mayıs Cuma

Bubsy 4D (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, Switch 2)

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight (PC, PS5, Xbox Series)