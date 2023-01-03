2022 Steam Ödülleri kazananları belli oldu

2022 Steam Ödülleri bugün resmen sahiplerini buldu. Valve şirketinin popüler oyun platformu, yıla damgasını vuran birbirinden heyecan verici yapımları açıkladı. 11 ana kategori altında onlarca oyunun yarıştığı etkinlikte öne çıkan oyunlar belli oldu.

2022 Steam Ödülleri etkinliğinde ‘Yılın oyunu’ dalında birbirinden iddialı beş oyun boy gösterdi. Bunlar Dying Light 2 Stay Human, ELDEN RING, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Stray oldu.

Son derece zorlu olan bu kategorinin galibi, 25 Şubat 2022 tarihinde piyasaya çıkan, FromSoftware tarafından geliştirilip Bandai Namco Entertainment imzasıyla yayınlanan ELDEN RING oldu. Ünlü oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki ve fantezi yazarı George R. R. Martin’in ortak çalıştıkları bir yapım, oyuncuların oylamasıyla zirveye yerleşti. Yine aynı yapım, ‘Kötü olduğunuz en iyi oyun’ dalında da ödüle layık bulundu.

11 dalda yıla damgasını vuran yapımların bir araya getirildiği 2022 Steam Ödülleri’nin tüm kazananları şu şekilde:

Yılın oyunu: ELDEN RING

“Sizi etkileyen tarafı belki sürükleyici oynanışı, belki saran hikâyesi, belki oldukça iyi oluşturulmuş karakterleri, kusursuz tasarımı, belki de bağımlı edici çok oyunculu moduydu. Her ne olursa olsun, bu senenin En İyi Oyunu ödülünü kazanan oyun, klasikler arasındaki yerini alacak.”

Adaylar:

Dying Light 2 Stay Human

Stray

God of War

Call of Duty: Modern Warfare 2

Yılın VR oyunu: HITMAN 3

“Yılın VR oyunu normal gerçekliği taklit etmekle kalmıyor, gerçekliğimizi bir üst seviyeye taşıyor. VR platformunu tam anlamıyla kullanan bu oyun sanal diyarların sınırlarını zorluyor.”

Adaylar:

BONELAB

Green Hell VR

Among Us VR

Inside the Backrooms

Aşk ile devam ettirilen: Cyberpunk 2077

“Bu oyun çıkalı çok oldu. Geliştirici ekibin, yaratıcı fikirlerini hayata geçirdikleri göz bebeklerini duyurduğu ilk günün üzerinden uzun zaman geçti ama geliştiriciler, tıpkı iyi birer anne ve baba gibi eserlerini desteklemeye ve büyütmeye devam etti. Bu oyun, geçen tüm yıllara inat, bugün bile yeni içerik almaya devam ediyor.”

Adaylar:

Dota 2

Project Zomboid

No Man’s Sky

Deep Rock Galactic

Arkadaşlarla daha zevkli: Raft

“Bazı harika oyunlar, tek başına oynandığında o kadar da harika olmayabilir. Arkanızı kollaması için belki birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Belki de sırtından bıçaklayabileceğiniz birkaç arkadaşa ihtiyacınız vardır. Her iki şekilde de bu oyunları oynamak için arkadaşlarıyla toplananları neşe beklemektedir.”

Adaylar:

Ready or Not

MONSTER HUNTER RISE

MultiVersus

Call of Duty: Modern Warfare 2

Üstün görsel stil: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

“Görsel stil gerçek dünyadaki görselliği hedef almaz (kendi içinde asil bir ülkü olsa da)… Görsel stil, bütün bir oyunu dolduracak belirgin görünüm ve hissi yansıtır.”

Adaylar:

Scorn

Bendy and the Dark Revival

Cult of the Lamb

Kena: Bridge of Spirits

En yenilikçi oynanış: Stray

“Bu oyunun tasarımcıları getirdikleri yeni perspektifler ve akıllara durgunluk veren sürprizler ile yenilikçi deneylerin birer neferi konumundalar. Bu oyun, içerdiği yenilikler ile daha önce hiç olmadığı kadar eğlendirdi ve ilham verdi.”

Adaylar:

Mound & Blade II: Bannerlord

Teardown

Neon White

Dome Keeper

Kötü olduğunuz en iyi oyun: ELDEN RING

“Bu, inatçılığı ödüllendiren oyun sinirlerine hâkim olamayanlar için hiç uygun değil. Sevdiğimiz en zor oyun.”

Adaylar:

GTFO

Victoria 3

Total War: WARHAMMER 3

FIFA 23

En iyi oyun müziği: FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE

“Bu oyuna eşlik eden harikulade müzikler sizi mest etti. Daha iyisi yok!”

Adaylar:

Metal: Hellsinger

Sonic Frontiers

Persona 5 Royal

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix+

Zengin hikayeye sahip üstün oyun: God of War

“Bazı günler sadece hikâye yönü ağır basan oyunlar sizi tatmin edebilir ve bu oyun da tam böylesi bir oyun. Bu oyun; izlediğiniz pembe diziler kadar heyecan verici, çığır açıcı diziler kadar da cesur. Bizi derinden etkilediğin için çok teşekkürler!”

Adaylar:

A Plague Tale: Requiem

UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu

The Stanley Parable: Ultra Deluxe

Marvel’s Spider-Man Remastered

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

“Bu oyun yorucu bir günün âdeta panzehri. Bu akıcı ve rahatlatıcı oyun sayesinde bütün dertleriniz uçup gidiyor. Bu oyun size dinginliği yaşatıyor.”

Adaylar:

PowerWash Simulator

Disney Dreamlight Valley

Dorfromantik

Slime Rancher

Yoldayken oynanacak en iyi oyun: DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT

“Bu oyun o kadar iyiydi ki her yerde oynamak istediniz. Oynadınız da! Şansınıza, bu oyunu masanızda sürekli oynanabilir kılan her şey hareket hâlindeyken daha da iyi bir oynanabilirlik sundu.”

Adaylar: