25-29 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

25-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Türkçe dil desteğine sahip 007 First Light yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında Nickelodeon Extreme Tennis: Next!, Echo Generation 2 ve Crashout Crew bulunuyor.

Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

25 Mayıs Pazartesi

Paralives (PC)

Enter the Chronosphere (PC)

26 Mayıs Salı

LumenTale: Memories of Trey (PC, Switch)

Realm of Ink (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)

Romestead (PC)

Teamfight Manager 2 (PC)

27 Mayıs Çarşamba

007 First Light (PS5, Xbox Series, PC)

Echo Generation 2 (PC, Xbox Series)

Starminer (PC)

28 Mayıs Perşembe

Crashout Crew (PC, Xbox Series)

Nickelodeon Extreme Tennis: Next! (PC, PS5, Xbox Series, Switch)

Cheap Car Repair (PC)

29 Mayıs Cuma

Mina the Hollower (PC)