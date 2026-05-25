    25-29 Mayıs 2026 arasında piyasaya çıkacak oyunlar

    25-29 Mayıs tarihleri arasında piyasaya çıkacak PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobil ve PC oyunlarını sizler için bir araya getirdik.
    James Bond oyunu
    25-29 Mayıs 2026 tarihleri arasında piyasaya çıkacak oyunlar hangileri? Hafta sonuna kadar Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, mobil ve PC için yayınlanacak en önemli oyunları sizler için bir araya getirdik.

    Haftanın en çok beklenen oyunları arasında Türkçe dil desteğine sahip 007 First Light yer alıyor. Öte yandan haftanın diğer öne çıkan oyunları arasında Nickelodeon Extreme Tennis: Next!, Echo Generation 2 ve Crashout Crew bulunuyor.

    Bu hafta yayınlanacak oyunlar belli oldu

    Bu hafta piyasaya sürülen oyunların tam listesini ve hangi platformlarda bulunabileceklerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

    25 Mayıs Pazartesi

    • Paralives (PC)
    • Enter the Chronosphere (PC)

    26 Mayıs Salı

    • LumenTale: Memories of Trey (PC, Switch)
    • Realm of Ink (PC, PS4, PS5, Xbox Series, Switch)
    • Romestead (PC)
    • Teamfight Manager 2 (PC)

    27 Mayıs Çarşamba

    • 007 First Light (PS5, Xbox Series, PC)
    • Echo Generation 2 (PC, Xbox Series)
    • Starminer (PC)

    28 Mayıs Perşembe

    • Crashout Crew (PC, Xbox Series)
    • Nickelodeon Extreme Tennis: Next! (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
    • Cheap Car Repair (PC)

    29 Mayıs Cuma

    • Mina the Hollower (PC)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

