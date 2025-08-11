Spotify, Türkiye editörlerine ‘rüşvet’ gerekçesiyle soruşturma başlattı

Spotify Türkiye, platformundaki müzik listeleme ve içerik düzenleme süreçlerine dair ciddi bir soruşturma başlattı.

Şirket, editörlerine rüşvet verilmesi iddialarıyla ilgili bir inceleme sürecine girdi.

Gelişme, Türkiye'deki dijital müzik piyasasında önemli etkiler yaratabilir.

İsveç merkezli, dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast dinleme platformlarından biri olan Spotify, Türkiye’de görev yapan editörleri hakkında, müzik listelerinin rüşvetle oluşturulduğu iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı.

Hatırlanacağı üzere Rekabet Kurulu 4 Temmuz’da, müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediği iddialarının araştırılması amacıyla Spotify’a inceleme başlattığını duyurmuştu ve şirketin Türkiye’de izlediği stratejilerin araştırılacağını açıklamıştı. Pek çok Türk sanatçı da şarkılarının çalma listelerine girmemesi nedeniyle firmaya isyan ediyordu.

Spotify, Türkiye’deki editörlerini inceleyecek

Rekabet Kurulu’nun incelemesi halihazırda devam ederken Spotify’ın genel merkezi, iddiaların doğru olup olmadığını belirlemek üzere Türkiye’de çalışan editörlerini inceleme altına aldı.

Spotify daha önce, Rekabet Kurulu’nun başlattığı soruşturmayla ilgili olarak, Türkiye’deki yetkili kurumlarla iş birliği yaptıklarını ve süreci aktif olarak anlamaya çalıştıklarını açıklamıştı. Kurul ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için uğraştıklarını ifade eden şirket, faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyduklarını da vurgulamıştı.

Bununla birlikte Spotify ile Türkiye tarafı arasında bir uzlaşmaya varılamaması durumunda müzik platformunun ülkemizden çekileceği de ihtimaller arasında bulunuyor. Bir Spotify yetkilisi The Times sitesine “Türkiye’deki faaliyetlerini askıya almak veya ülkeden tamamen çıkmak da dahil tüm senaryoları değerlendirdiklerini” açıkladı.

Rekabet Kurulu, incelemesinde Spotify’ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağlamak ve telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini detaylı şekilde inceleyecek.

Türk sanatçılardan Spotify’a serzeniş

Son günlerde birçok Türk sanatçı, şarkılarının Spotify tarafından görmezden gelindiğini iddia ederek şirkete karşı çok yoğun bir şekilde serzenişte bulunuyor. En sert açıklama ise Oğuzhan Koç’tan geldi. Spotify listeleri ile ilgili şikayette bulunan ilk isimlerden biri olan Koç, X hesabından şu duyuruyu paylaştı:

“Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup ‘umarız beğenir’ deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin.”

Sevgili @SpotifyTurkiye , artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap,

Rap listende arabesk,

Yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar,

Yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz..

Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok! Sene 2025,… — Oğuzhan KOÇ (@oguzhankoc) May 10, 2025

İddiaları doğrular nitelikte bir açıklamada bulunan Aydilge de şirkete şu sözlerle yüklendi:

“Umarım global Spotify şirketi, Türkiye’deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Son şarkım ‘Yaşayalım Hemen’e kadar tek bir şarkımı bile Türkçe Pop listesine almadılar. Onlarca hit şarkımı yok saymalarına rağmen üretmeye devam ettim. Ancak müzik endüstrisini domine eden böyle bir platformdaki bu dengesizlikler oldukça düşündürücü. Bu durum, Türk müzik endüstrimizin çeşitliliği ve kültürümüz adına ne yazık ki umut kırıcı.”

Bu haber doğru mu bilmiyorum. Ama üç gün önce şu tweet'i atmıştım ve hislerim hala aynı yönde: ''Umarım global Spotify Şirketi, Türkiye'deki editörlerini gözden geçirir. Ben zaten Spotify ile var olmadım. Benim zaten son şarkım Yaşayalım Hemen'e kadar, tek bir şarkımı bile Türkçe… https://t.co/yZpW1KsEiG — Aydilge (@AydilgeSarp) August 11, 2025

Son olarak Spotify vs YouTube Music: Hangi müzik uygulaması daha iyi? içeriğimize de göz atabilirsiniz.