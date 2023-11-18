Spotify şarkı önerileri için Google yapay zekasını tercih ediyor

Google’ın bulut hizmeti Google Cloud, internet kullanıcılarının yeni içerikler ile tanışmalarına ve aynı zamanda kişiselleştirilmiş oynatma listeleri tavsiye etme konusundaki deneyimini daha iyi bir hale getirmek istiyor. Bunun için Google hizmeti, yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi teknolojilerini uygulamak adına Spotify ile önemli bir ortaklık kurdu. Şirketin yapay zekası, artık popüler müzik uygulaması Spotify’da kullanıcılara şarkı önerileri için yardımcı olacak.

Google’ın ilk olarak 2008 yılında kullanıcılara sunduğu Google Cloud hizmeti, şirketin arama motoru ve YouTube gibi platformlarda kullandığı sunucu altyapı hizmetlerini son kullanıcıya sunduğu bir bulut bilgi platformu olarak karşımıza çıkıyor. Esas olarak 2016 yılından bu yana Spotify’ın ana bulut sağlayıcısı olarak hizmet sağlayan servis, ortaklığın bu yeni aşamasında ise ses akışı platformunun altyapı, veri ve analitik alanındaki büyümesine katkıda bulunacak. İsveç merkezli müzik platformu, bunun için Google’ın yapay zeka araçlarından faydalanacak.

Spotify, Google ile yeni yapay zeka araçları kazanıyor

Teknoloji devi Google, popüler müzik uygulaması Spotify’ın kritik noktalarını iyileştirmek adına yeni teknolojik çözümler vaat ediyor. Bunlar arasında kullanıcılar için yeni içerikler keşfetme, daha fazla kişiselleştirilmiş öneriler ve güvenli bir deneyim gibi unsurlar yer alıyor. Bu özellikler içeriğin kapsamını genişletmek, kullanıcı motivasyonunu artırmak ve aynı zamanda potansiyel olarak da zararlı içeriği belirlemek için işlev gösterecek.

Google Cloud CEO’su Thomas Kurian yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu genişletilmiş ortaklık sayesinde Google Cloud AI araçları, Spotify’ın müşterilerinin dinleme deneyimini geliştirmesine yardımcı oluyor. Spotify aynı zamanda yapay zekanın işletme genelinde sahip olabileceği potansiyelin de farkında ve birlikte işine fayda sağlayacak yenilikçi teknolojiler sunmaya devam edeceğiz.”

Spotify Teknoloji ve Platformdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tyson Singer ise şu cümlelerle karşımıza çıkıyor:

“Spotify ve Google Cloud arasındaki iş birliği ve ortak inovasyon, bizi her iki platformun da yapabileceklerinin sınırlarını zorlamaya teşvik ediyor. Arka uç hizmetleri çalıştırabildiğimiz ve verileri işleyebildiğimiz ölçek, elde edebildiğimiz maliyet tasarrufunun yanı sıra işimizin başarısı için çok önemli.”

Spotify ve Google Cloud yeni yapay zeka araçları ve dil modelleri desteğiyle daha iyi bir kullanıcı deneyimini amaçlıyor. Bununla birlikte Spotify’ın temel yeteneklerini ölçeklendirmeyi ve büyütmeyi amaçlayan mühendislik departmanları arasında bir iş birliği yürütülüyor.