Spotify abonelik fiyatları yükselecek

Spotify çok yakında abonelik fiyatlarında artışa gidecek.

Beklenen zammın belirli bölgelerde uygulanacağı söyleniyor.

İddialara göre bu yaz Avrupa ve Latin Amerika'da abonelik ücretleri yükselecek.

Son haftalarda bazı abonelik hizmetlerinde fiyat artışına gidildiği haberlerine sıkça rastlamıştık. Yakın zamanda PlayStation Plus ve Amazon Prime fiyatları zamlanmıştı. Gelen yeni raporlara göre Spotify da yakında fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor.

Spotify’daki yeni abonelik fiyat artışlarının Latin Amerika ve Avrupa’daki kullanıcıları etkileyeceği söyleniyor. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre platform, Bireysel abonelik planının fiyatını 1 Euro yükseltecek. Fiyat artışının bu yılın Haziran ayından itibaren gelmesi planlanıyor.

Belirli bölgelerde sürpriz fiyat artışlarına gidildi

Spotify yakın zamanda Hollanda ve Lüksemburg’daki tüm planlarının fiyatlarını herhangi bir özel duyuru yapmadan artırdı. Platform her iki ülkede de Bireysel abonelik ücretini 10,99 Euro’dan 12,99 Euro’ya yükseltti. Aynı ülkelerdeki Aile ve Duo seçeneklerinde de artışa gidildi.

Financial Times’ın da aktardığı içeriden bir kaynak, Spotify’ın fiyat artışlarına ilişkin kararının bu yaz önemli ölçüde yoğunlaşacağını ve ufukta daha fazla değişiklik olabileceğini belirtti.

Spotify, Super Premium abonelik paketi üzerinde çalışıyor

Spotify’ın ayrıca “Super Premium” adı verilen yeni bir paket seçeneğini de kullanıcılara sunabileceği değerlendiriliyor. Bu opsiyon yaklaşık 6 dolar tutarında ek bir maliyete sahip olacak. Fakat kullanıcılar daha gelişmiş özellikler sunacak ve ekstra faydalar sağlayacak.

Yeni paket seçeneğinin sunacağı özellikler ve lansman tarihi henüz belirsizliğini koruyor. Spotify iOS uygulamasının kodunu analiz eden araştırmacılar, yakın zamanda bazı ilginç kod satırları keşfetti.

Bu satırlarda platform, Super Premium abonelerine yönelik yeni müzik sürümlerinin ayrıcalığını değerlendiriyor. Bu da son şarkılara erişim politikalarında bir değişiklik anlamına gelecek.