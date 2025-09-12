Yeni orta segment canavarı Sony Xperia 10 VII tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Sony orta segment akıllı telefon pazarında yer alan yeni modeli Xperia 10 VII'yi tanıttı.

Cihaz Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve 5 bin mAh bataryası ile dikkat çekiyor.

Xperia 10 VII, Avrupa'da 449 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Sony, orta segment akıllı telefon portföyüne yeni bir model ekledi. Resmi olarak tanıtılan Xperia 10 VII, tasarım ve donanım tarafında dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Arka kameraların yatay biçimde konumlandırıldığı hap şeklindeki modül, cihazın görünümünü önceki nesillere göre çok daha farklı hale getiriyor.

Sony yıllar önce mobil birimini Türkiye pazarından çekmişti. Bu nedenle Xperia modellerini artık ülkemizde görmüyoruz. Ancak global pazarda aktif bir şekilde yeni akıllı telefonlar çıkarmaya devam ediyor. Geçen ay, satışları durdurulan Xperia 1 VII yeniden raflara gelmişti. Şimdi ise Xperia 10 VII modeli kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Sony Xperia 10 VII teknik özellikleri

Xperia 10 VII, Sony’nin resmi internet sitesinde listelendi. Cihazın teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran : 6.1 inç, FHD+, 120Hz, HDR, OLED

: 6.1 inç, FHD+, 120Hz, HDR, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB (microSD desteği ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor)

: 128 GB (microSD desteği ile 2 TB’a kadar artırılabiliyor) Arka kamera : 5 Megapiksel f/1.9, OIS (birincil) + 13 Megapiksel f/2.4 (ultra geniş)

: 5 Megapiksel f/1.9, OIS (birincil) + 13 Megapiksel f/2.4 (ultra geniş) Ön kamera : 8 Megapiksel f/2.0

: 8 Megapiksel f/2.0 Batarya : 5 bin mAh

: 5 bin mAh İşletim sistemi : Android 15

: Android 15 Boyut ve ağırlık : 153 x 72 x 8.3 mm, 168g

: 153 x 72 x 8.3 mm, 168g Bağlantı : Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G

: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, NFC, 5G Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), stereo hoparlörler, 3.5 mm kulaklık girişi

Fotoğraf yetenekleri tarafında 50 Megapiksel çözünürlüklü Sony Exmor RS ana sensör ve 13 Megapiksel ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön yüzde 8 Megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. 6,1 inç büyüklüğünde OLED panel, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunarken, ekranı Corning Gorilla Glass Victus 2 koruyor.

Performans cephesinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesi dikkat çekiyor. Depolama alanı, microSD kart desteğiyle 2 TB seviyesine kadar genişletilebiliyor. Ayrıca akıllı telefon, oldukça uzun bir kullanım süresi vaat eden 5 bin mAh kapasitesinde bataryadan güç alıyor.

Kutudan Android 15 işletim sistemi ile çıkan Sony Xperia 10 VII dört yıl boyunca büyük sistem güncellemeleri, altı yıl boyunca ise güvenlik yamaları almaya devam edecek. Ayrıca Circle to Search (Daire İçine Alarak Ara) ve Google Gemini gibi yapay zeka özelliklerini de bünyesinde barındıracak.

Çift ön hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi, özel kamera deklanşör tuşu ve IP65/68 sertifikasıyla donatılan model, 8.3 mm kalınlığında ve 168 gram ağırlığında. Renk seçenekleri ise Beyaz, Turkuaz ve Kömür Siyahı olarak karşımıza çıkıyor.

Sony Xperia 10 VII fiyatı

Telefonun fiyatı Avrupa’da 449 euro (yaklaşık 22 bin TL) olarak açıklandı. Türkiye’de satışa çıkmayacak ancak yurt dışında ön sipariş süreci başlamış durumda. Sevkiyatların 19 Eylül’de gerçekleşmesi planlanıyor.