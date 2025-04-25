Sony Xperia 1 VII canlı görüntüleriyle ilk kez kameralara yakalandı

Sony'nin yeni orta seviye telefonu sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Xperia 1 VII modelinin göz alıcı tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı.

Merakla beklenen cihaz, Xperia IV modelinden sonra Xperia 1 serisine ilk kez yeniden "mor" renk seçeneği kazandıracak.

Japon teknoloji devi Sony’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli için geri sayım başladı. Üst düzey özelliklere ev sahipliği yapacak cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında piyasaya sürülen Xperia 1 VI‘nın halefi olduğu iddia edilen Sony Xperia 1 VII canlı görüntüleriyle ilk kez kameralara yansıdı.

Merakla beklenen yeni Sony telefonunun nasıl bir tasarıma sahip olacağı nihayet netleşti. Ortaya çıkan canlı görüntüler, cihazın göz alıcı bir estetik görünüm sunacağını ve ilgi çekici renk seçenekleriyle tüketicilere hitap edeceğini bizlere yansıtıyor. İşte detaylar…

Sony Xperia 1 VII tasarımı ortaya çıktı

Çok yakında piyasaya çıkacak Sony Xperia 1 VII, Tayvan’ın NCC kuruluşundan sertifika aldı. Bu onay, ilgili dokümanlarda cihazın gerçek görüntülerinin yer alması nedeniyle büyük bir dikkat uyandırdı.

Ortaya çıkan fotoğraflar sayesinde cihazın tasarımı ve renk seçeneklerine dair detaylar ortaya belli oldu. Akıllı telefonun en az üç renkte satışa sunulacağı belirtildi.

Bu renkler yeşil, siyah ve mor olarak karşımıza çıkacak. Xperia IV modelinden sonra Xperia 1 serisinde yeniden yerini alan mor renk, bu sayede tekrardan raflara dönmüş olacak.

Ortaya çıkan tasarım Xperia 1 VI’ya oldukça yakın görünüyor. Bu da Sony’nin görsel devamlılığı sürdüreceğini bizlere gösteriyor. Nisan ayının başında yayınlanan bazı render’larda da bu benzerlik öngörülüyordu.

Sony Xperia 1 VII için yeni bir stilistik yönelime işaret eden önceki söylentilere rağmen, Sony’nin bilinen bir estetik formülü devrimsel bir hale getirmek yerine daha da geliştirmeyi tercih ettiği anlaşılıyor.

Sony Xperia 1 VII neler sunacak?

Bazı resmi olmayan kaynaklar, cihazın arka modüle üç adet Exmor T sensörünün entegre edileceğinden bahsetmişti. Ancak aynı söylentiler, teknik özelliklerin mevcut nesilden farklı kalmayabileceğini öne sürüyordu.

Merakla beklenen cihazın 52 MP ana sensör, 12 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto lens ile geleceği iddia edildi. Yeni akıllı telefonun gerçek kamera özellikleri hakkında henüz resmi bir doğrulama yapılmadı.

Cihazın işlemcisi, bellek kapasitesi ve diğer dahili özellikleri hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak NCC sertifikasının alınması, önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntının ortaya çıkacağını gösteriyor.

Cihazla ilgili en yaygın iddialar arasında Snapdragon 8 Elite yonga setinin benimsenmesi yer alıyor. Amiral gemisi mobil işlemci, yüksek performansı ve verimliliğiyle kullanıcılar için olağanüstü bir performans sağlayacak.