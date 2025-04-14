PlayStation 5 fiyatları bazı ülkelerde zamlandı

Sony, PlayStation 5 fiyatlarına belirli ülkelerde zam yaptı.

Popüler oyun konsolu, İngiltere ve bazı Avrupa Birliği ülkelerinde zamlandı.

Türkiye'ye ilişkin bir zam açıklaması henüz gelmese de ilerleyen süreçte ülkemizde de konsolun fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon ve döviz dalgalanmalarıyla ilgili zorlukların yaşandığı mevcut küresel ekonomi, Japon teknoloji devi Sony firmasını PlayStation 5 konsolunun fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapmaya itiyor. Şirket, dünyanın belirli bölgelerinde önerilen fiyatta yapılan değişiklikleri açıkladı.

Sony’den gelen açıklamaya göre bazı bölgelerde sadece belirli modellerde fiyat zammına gidilecek. Etkilenen bölgeler arasında kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Okyanusya, Orta Doğu ve Afrika’daki belirli pazarlar yer alıyor. Söz konusu zam kararının şu an itibariyle yürürlüğe girdiği vurgulanıyor.

PlayStation 5 fiyatları ne kadar oldu?

Birleşik Krallık’ta PS5 Digital Edition’ın fiyatı 40 sterlin zamlandı ve 429,99 sterline çıktı. Aynı konsolun Avrupa Bölgesi’nde fiyatı da 50 avro artarak resmi olarak 499,99 Euro’ya yükseldi. Bu iki önemli coğrafi bölgede, Ultra HD Blu-ray disk oynatıcıyla donatılmış standart PS5 modelinin herhangi bir artışa uğramadan orijinal fiyatını koruduğunu da belirtmekte fayda var.

Öte yandan Avustralya ve Yeni Zelanda’da Sony’nin fiyatlandırma politikası tüm PS5 serisi için geçerli durum. Avustralyalı tüketiciler artık disk sürücülü standart PS5 için 829,95 Avustralya doları, PS5 Dijital sürüm için ise 749,95 Avustralya doları fiyat etiketiyle karşı karşıya.

Yeni Zelanda’da yeni fiyatlar standart versiyon için 949,95 Yeni Zelanda doları, dijital versiyon için ise 859,95 Yeni Zelanda doları olarak belirlendi. Sony, Orta Doğu ve Afrika’daki artışlardan da bahsetti. Fakat şirket şimdilik bu pazarlardaki fiyat değişiminin boyutunu açıklamadı.

Türkiye’de de zam bekleniyor mu?

The Verge’ün haberine göre fiyat artışının sebebinin dünyanın içinde bulunduğu zorlu ekonomik ortam olduğu belirtildi. Donald Trump’ın gümrük vergilerinin de etkili olabileceği göz önüne alındığında, ABD’ye yakın zamanda, hatta önümüzdeki haftalarda Türkiye’de bile bir artış gelebileceği tahmin ediliyor.

Fakat yine de şimdilik Türkiye’deki PS5 fiyatlarının zamlanacağına dair somut bir açıklama gelmediğini de ekleyelim.