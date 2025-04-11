Sony, 8K TV pazarına veda ediyor

Sony, 8K TV pazarından çekiliyor.

Şirket, 8K görüntü desteğine ev sahipliği yapan Z9K TV modelinin fişini çekti.

Sony'nin rotasını tekrardan 4K TV'lere çevirdiği ifade ediliyor.

Japon teknoloji devi Sony, tek 8K akıllı televizyon modeli olan Z9K’nın üretimini sonlandırdığını doğruladı. Bu önemli gelişmenin ardından şirketin 8K TV pazarından çekilme kararı aldığı tahmin ediliyor.

Dikkat çeken bilgi, bu hafta FlatpanelsHD tarafından duyuruldu. Şirketten üretim hattının sonunu doğrulayan doğrudan bir açıklama geldi.

8K destekli Z9K için yolun sonu

Sony Bravia XR Z9K akıllı TV modeli ilk kez 2022 yılında piyasaya sürüldü. O tarihten bu yana ürünün herhangi bir halefi olmadı.

Bu durum, 8K TV portföyünü her yıl güncelleyen rakip firma Samsung’un stratejisiyle çelişiyor. Sony ise Z9K’yı 8K çözünürlüğün tek temsilcisi olarak ürün gamında tutarken, markanın diğer premium modelleri daha fazla ilgi ve güncelleme aldı.

Z9K’nın sonlanmasıyla birlikte yalnızca Samsung ve LG, 8K çözünürlüğe sahip yeni modellerin geliştirilmesine aktif olarak yatırım yapmaya devam ediyor.

Samsung bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelişmiş yapay zeka görüntü yükseltme yeteneklerine sahip QN990F ve QN900F TV’lerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sayede şirket, yerel 8K içerik eksikliğini telafi etmeyi planlıyor.

Sony rotasını 4K segmentine çevirdi

Z9K’nın fişinin çekilmesi ile birlikte Sony’nin çalışmalarını 4K segmentine yoğunlaştırdığı ifade ediliyor. 2025 TV serisinin tamamı Bravia 8 II QD-OLED ve Bravia 5 Mini LED gibi 4K çözünürlüklü modellerden oluşacak.

Hatta 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan RGB Mini LED teknolojisine sahip geleceğin televizyonunun prototipi bile 4K panelle gelecek.

Sony’nin kararı bir pazar gerçeğini gözler önüne seriyor. 8K formatının henüz tüketiciler arasında popülerlik kazanmadığı bir kez daha anlaşılıyor.

Yerel içeriklerin azlığı, Blu-ray gibi 8K fiziksel medyaya olan ilginin azlığı ve bu çözünürlükte yayın yapmanın teknik sınırları, ürünü şu anda daha az çekici kılan faktörler arasında karşımıza çıkıyor.