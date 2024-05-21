Snapdragon X Elite çipli HP OmniBook X ve Elitebook Ultra AI PC tanıtıldı

HP bugün Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X Elite çipine sahip iki yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Güçlü yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapan HP OmniBook X ve EliteBook Ultra AI PC modelleri resmen duyuruldu.

HP’nin yeni laptop modelleri etkileyici performanslarıyla şimdiden büyük bir dikkat topladı. OmniBook modeli bireysel kullanıcılara hitap ederken, EliteBook’un ise daha çok kurumsal müşterileri hedef aldığı ifade edildi. Her iki model de performans canavarı işlemcileri ve ilgi çekici AI özellikleriyle segmentin öne çıkan modelleri arasına dahil oldu.

Snapdragon X Elite işlemcili laptoplar Copilot+ desteğiyle geliyor

HP’den gelen bilgilere göre şirket, her iki modelinde de Qualcomm’un tasarladığı yüksek performanslı Snapdragon X Elite çipini kalbinde taşıyor. Bununla birlikte iki cihaz da Microsoft tarafından kısa süre önce tanıtılan Copilot+ desteğiyle karşımıza çıkıyor.

Şirketin duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlar, yapay zeka özelliklerini yerel olarak çalıştırıyor. Bu sayede daha güvenli bir deneyim sağlanırken, aynı zamanda daha iyi bir enerji verimliliği ve pil tasarrufu vaat ediliyor. Her iki cihazın da yaklaşık 26 saate kadar pilden yararlanabileceği vurgulanıyor.

Son derece ince birer tasarıma sahip olan HP OmniBook X ve EliteBook Ultra AI PC modelleri, daha hafif bir gövdeyle de karşımıza çıkıyor. Taşınabilirlik konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak cihazlar, hareket halindeyken bile konforlu bir kullanıma kapı aralayarak kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor.

HP OmniBook X AI PC özellikleri ve fiyatı

İşletim sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home İşlemci: Snapdragon X Elite X1E-78-100

Snapdragon X Elite X1E-78-100 Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD

512 GB PCIe NVMe M.2 SSD Ekran: 14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 ​​x 1400), uçtan uca cam, düşük mavi ışık, 300 nit tepe parlaklık

14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 ​​x 1400), uçtan uca cam, düşük mavi ışık, 300 nit tepe parlaklık Ekran-gövde oranı: Yüzde 87,81

Yüzde 87,81 Kamera: Gürültü azaltma ve entegre dijital mikrofonlara sahip 5 MP kızılötesi webcam

Gürültü azaltma ve entegre dijital mikrofonlara sahip 5 MP kızılötesi webcam Ses: HP Audio Boost ve Poly Studio (çift hoparlör)

HP Audio Boost ve Poly Studio (çift hoparlör) Klavye: Standart boyutta, açık gri arkadan aydınlatmalı klavye

Standart boyutta, açık gri arkadan aydınlatmalı klavye Bağlantı: Wi-Fi MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2×2) ve Bluetooth 5.3

Wi-Fi MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2×2) ve Bluetooth 5.3 Pil: 3 hücreli lityum iyon polimer, 59 Wh ve hızlı şarj özelliği (30 dakikada yaklaşık yüzde 50 şarj)

3 hücreli lityum iyon polimer, 59 Wh ve hızlı şarj özelliği (30 dakikada yaklaşık yüzde 50 şarj) Güç kaynağı: 65 watt USB Type-C güç adaptörü

HP’nin yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli OmniBook X AI PC yaklaşık 1.199,99 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 38 bin TL’ye tekabül ediyor. Cihaz Haziran ayında satışa çıkacak.

HP EliteBook Ultra AI PC özellikleri ve fiyatı

İşletim sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 / Qualcomm Adreno GPU

Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 / Qualcomm Adreno GPU Bellek: 16 GB LPDDR5x-8400 MHz RAM

16 GB LPDDR5x-8400 MHz RAM Dahili depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD

512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD Ekran: 14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 ​​x 1400 piksel), parlama önleyici teknoloji, 300 nit tepe parlaklık

14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 ​​x 1400 piksel), parlama önleyici teknoloji, 300 nit tepe parlaklık Ses: Poly Studio ses, ayrı amplifikatörlere sahip çift stereo hoparlör, entegre mikrofonlar

Poly Studio ses, ayrı amplifikatörlere sahip çift stereo hoparlör, entegre mikrofonlar Kamera: 5 MP kızılötesi webcam

5 MP kızılötesi webcam Klavye: HP Imagepad teknolojisine sahip tam boyutlu mavi arkadan aydınlatmalı klavye

HP Imagepad teknolojisine sahip tam boyutlu mavi arkadan aydınlatmalı klavye Bağlantı: Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2×2) ve Bluetooth 5.2

Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2×2) ve Bluetooth 5.2 Güç kaynağı: 65 watt HP Smart USB Tip-C adaptör

65 watt HP Smart USB Tip-C adaptör Pil: HP Long Life 3 hücreli, 59 Wh lityum iyon polimer

HP Long Life 3 hücreli, 59 Wh lityum iyon polimer Boyutlar: 31,3 x 22,3 x 0,84 cm

31,3 x 22,3 x 0,84 cm Ağırlık: 1,35 kg

OmniBook modelinde olduğu gibi yine Haziran ayında satışa sunulacağı açıklanan HP EliteBook Ultra AI PC, 1.699,99 dolardan alıcılara hitap edecek. Bu rakamlar yaklaşık 54 bin TL’ye tekabül ediyor.

Peki ya siz HP’nin yeni dizüstü bilgisayar modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!