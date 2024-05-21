Snapdragon X Elite çipli HP OmniBook X ve Elitebook Ultra AI PC tanıtıldı

HP bugün Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon X Elite çipine sahip iki yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Güçlü yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapan HP OmniBook X ve EliteBook Ultra AI PC modelleri resmen duyuruldu.
HP’nin yeni laptop modelleri etkileyici performanslarıyla şimdiden büyük bir dikkat topladı. OmniBook modeli bireysel kullanıcılara hitap ederken, EliteBook’un ise daha çok kurumsal müşterileri hedef aldığı ifade edildi. Her iki model de performans canavarı işlemcileri ve ilgi çekici AI özellikleriyle segmentin öne çıkan modelleri arasına dahil oldu.
Snapdragon X Elite işlemcili laptoplar Copilot+ desteğiyle geliyor
HP’den gelen bilgilere göre şirket, her iki modelinde de Qualcomm’un tasarladığı yüksek performanslı Snapdragon X Elite çipini kalbinde taşıyor. Bununla birlikte iki cihaz da Microsoft tarafından kısa süre önce tanıtılan Copilot+ desteğiyle karşımıza çıkıyor.
Şirketin duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarlar, yapay zeka özelliklerini yerel olarak çalıştırıyor. Bu sayede daha güvenli bir deneyim sağlanırken, aynı zamanda daha iyi bir enerji verimliliği ve pil tasarrufu vaat ediliyor. Her iki cihazın da yaklaşık 26 saate kadar pilden yararlanabileceği vurgulanıyor.
Son derece ince birer tasarıma sahip olan HP OmniBook X ve EliteBook Ultra AI PC modelleri, daha hafif bir gövdeyle de karşımıza çıkıyor. Taşınabilirlik konusunda beklentileri fazlasıyla karşılayacak cihazlar, hareket halindeyken bile konforlu bir kullanıma kapı aralayarak kullanıcı dostu bir deneyim yaratıyor.
HP OmniBook X AI PC özellikleri ve fiyatı
- İşletim sistemi: Windows 11 Home
- İşlemci: Snapdragon X Elite X1E-78-100
- Depolama: 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD
- Ekran: 14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 x 1400), uçtan uca cam, düşük mavi ışık, 300 nit tepe parlaklık
- Ekran-gövde oranı: Yüzde 87,81
- Kamera: Gürültü azaltma ve entegre dijital mikrofonlara sahip 5 MP kızılötesi webcam
- Ses: HP Audio Boost ve Poly Studio (çift hoparlör)
- Klavye: Standart boyutta, açık gri arkadan aydınlatmalı klavye
- Bağlantı: Wi-Fi MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 (2×2) ve Bluetooth 5.3
- Pil: 3 hücreli lityum iyon polimer, 59 Wh ve hızlı şarj özelliği (30 dakikada yaklaşık yüzde 50 şarj)
- Güç kaynağı: 65 watt USB Type-C güç adaptörü
HP’nin yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli OmniBook X AI PC yaklaşık 1.199,99 dolar fiyat etiketiyle raflarda boy gösterecek. Bu rakamlar vergiler hariç yaklaşık 38 bin TL’ye tekabül ediyor. Cihaz Haziran ayında satışa çıkacak.
HP EliteBook Ultra AI PC özellikleri ve fiyatı
- İşletim sistemi: Windows 11 Pro
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 / Qualcomm Adreno GPU
- Bellek: 16 GB LPDDR5x-8400 MHz RAM
- Dahili depolama: 512 GB PCIe Gen4 NVMe TLC M.2 SSD
- Ekran: 14 inç IPS ekran, 2,2K çözünürlük (2240 x 1400 piksel), parlama önleyici teknoloji, 300 nit tepe parlaklık
- Ses: Poly Studio ses, ayrı amplifikatörlere sahip çift stereo hoparlör, entegre mikrofonlar
- Kamera: 5 MP kızılötesi webcam
- Klavye: HP Imagepad teknolojisine sahip tam boyutlu mavi arkadan aydınlatmalı klavye
- Bağlantı: Qualcomm FastConnect 6900 Wi-Fi 6E (2×2) ve Bluetooth 5.2
- Güç kaynağı: 65 watt HP Smart USB Tip-C adaptör
- Pil: HP Long Life 3 hücreli, 59 Wh lityum iyon polimer
- Boyutlar: 31,3 x 22,3 x 0,84 cm
- Ağırlık: 1,35 kg
OmniBook modelinde olduğu gibi yine Haziran ayında satışa sunulacağı açıklanan HP EliteBook Ultra AI PC, 1.699,99 dolardan alıcılara hitap edecek. Bu rakamlar yaklaşık 54 bin TL’ye tekabül ediyor.
Peki ya siz HP’nin yeni dizüstü bilgisayar modellerini nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz!