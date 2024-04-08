Redmi Turbo 3 tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu

Yakın zaman önce Redmi çatısı altında yeni bir telefon serisi üretmeye başlayacağını duyuran Xiaomi, Turbo adı altında raflarda boy gösterecek modelleriyle ilgili ilk bilgileri vermişti. Şimdiyse merakla beklenen serinin ilk modeli olacak Redmi Turbo 3 ile ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. Gelişmiş bir performans sağlayacak modelin tasarımı, teknik özellikleri ve piyasaya çıkış tarihi belli oldu.

Bu ay Çin pazarında satışa sunulacak olan akıllı telefon modeli, tasarım konusunda dikkat yaratan bir görünüm içerecek. Özellikle de arka panelde yenilikçi bir tasarıma yer veren şirket, estetik açıdan şimdiden olumlu notlar toplamayı başardı. Peki ya cihazdan neler bekleniyor? İşte yeni Redmi modeliyle ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi Turbo 3 çıkış tarihi

Şirketin resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bilgilere göre merakla beklenen Redmi Turbo 3’ün çıkış tarihi 10 Nisan olarak duyuruldu. Heyecan uyandıran model, ilk olarak Çin pazarında satışa sunulacak. Fakat şimdilik ne yazık ki cihazın diğer ülkelerde raflara gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Şirketin yayınladığı tanıtım afişlerinden bir tanesinde, modelin üç farklı renk seçeneğiyle raflarda boy göstereceği aktarılıyor. Hafif kavisli köşelerle gelecek cihazlar, kolay kavrama imkanı sunarak kullanıcı dostu bir deneyim yaratacak.

Snapdragon 8s Gen 3 ile gelecek

Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapacak Redmi Turbo 3’ün teknik özellikleri de yavaş yavaş belli olmya başladı. Yeni cihazın tasarımını doğrulayan şirket, yayınladığı bir diğer tanıtım afişinde ise telefonun AnTuTu puanı ve gelişmiş performansına odaklandı.

Şirketten gelen bilgilere göre Redmi Turbo 3, arka tarafta çift kamera ve bir LED flaş desteği sunacak. Cihazın sağ kısmında güç ve ses düğmeleri yer alacak. Performansıyla adından sıkça söz ettirmek isteyen cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinin daha düşük bir sürümü olarak lanse edilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi bulunacak.

Şirket, yeni Redmi Turbo 3’ün AnTuTu’da 1,75 milyon puan elde ederek amiral gemisi OnePlus Ace 3V cihazını geride bıraktığı belirtildi. Cihazın diğer doğrulanan özellikleri arasında 16 GB RAM kapasitesi ve 90 watt hızlı şarjlı 5.000 mAh pil kapasitesi olacağını belirtmekte yarar var.