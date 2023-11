Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

Qualcomm kısa süre önce üst düzey akıllı telefon modellerinde kullanılması için tasarlanan yeni Snapdragon 8 Gen 3 çipini hayranlarına sundu. Şirketin yeni yonga seti, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S24 serisi de dahil olmak üzere üst segment Android modellerinin birçoğunda yer bulacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra modelinde Snapdragon çipi, Samsung akıllı telefonları için özel olarak optimize edilen daha yüksek performanslı bir versiyona sahip olacak.

Samsung bu yıl hayranlarına sunduğu Galaxy S23 serisi akıllı telefon ailesinde yine Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 çipinin özel bir sürümünü kullandı. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çipinden güç alarak etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı. Şimdi ise benzer bir durum Galaxy S24’te yaşanacak. Beklenen telefon serisinde Snapdragon 8 Gen 3’ün özel sürümü bulunacak. Peki ya bu çip kullanıcılara neler sunacak? İşte detaylar…

@Tech_Revev adlı bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan Geekbench test sonuçlarına göre Samsung Galaxy S24 Ultra modelinde yer alacak özel Snapdragon 8 Gen 3 çipi, normal versiyondan biraz daha güçlü bir yapıya sahip olacak. Çip standart versiyonla kıyaslandığında, Cortex-X4 çekirdeği ile 100 MHz daha fazla frekans sağlama kapasitesi elde edecek.

Breaking News: The 8G3 FG version has not only increased the GPU clock but also the CPU clock!

– Big: 3.40 GHz

– Middle: 3.15 GHz + 2.96 GHz

– Little: 2.27 GHz pic.twitter.com/sQxED7BvRm

— Revegnus (@Tech_Reve) November 3, 2023