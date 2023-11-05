Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy hakkında ilk bilgiler ortaya çıktı

Qualcomm kısa süre önce üst düzey akıllı telefon modellerinde kullanılması için tasarlanan yeni Snapdragon 8 Gen 3 çipini hayranlarına sundu. Şirketin yeni yonga seti, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S24 serisi de dahil olmak üzere üst segment Android modellerinin birçoğunda yer bulacak. Aynı zamanda Galaxy S24 Ultra modelinde Snapdragon çipi, Samsung akıllı telefonları için özel olarak optimize edilen daha yüksek performanslı bir versiyona sahip olacak.

Samsung bu yıl hayranlarına sunduğu Galaxy S23 serisi akıllı telefon ailesinde yine Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 2 çipinin özel bir sürümünü kullandı. Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy çipinden güç alarak etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı. Şimdi ise benzer bir durum Galaxy S24’te yaşanacak. Beklenen telefon serisinde Snapdragon 8 Gen 3’ün özel sürümü bulunacak. Peki ya bu çip kullanıcılara neler sunacak? İşte detaylar…

Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, Galaxy S24 Ultra’ya yüksek performans katacak

@Tech_Revev adlı bir X kullanıcısı tarafından paylaşılan Geekbench test sonuçlarına göre Samsung Galaxy S24 Ultra modelinde yer alacak özel Snapdragon 8 Gen 3 çipi, normal versiyondan biraz daha güçlü bir yapıya sahip olacak. Çip standart versiyonla kıyaslandığında, Cortex-X4 çekirdeği ile 100 MHz daha fazla frekans sağlama kapasitesi elde edecek.

Breaking News: The 8G3 FG version has not only increased the GPU clock but also the CPU clock! – Big: 3.40 GHz

– Middle: 3.15 GHz + 2.96 GHz

– Little: 2.27 GHz pic.twitter.com/sQxED7BvRm — Revegnus (@Tech_Reve) November 3, 2023

Bununla birlikte cihazda Adreno 750 CPU ile 100 MHz daha fazla frekansa çıkılıyor. 100 MHz’lik frekans farkı kağıt üzerinde pek fazla cezbedici görünmese de standart Galaxy S24 modeli için önemli bir performans artışı olabilir.

Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 3 çipi yüksek performansı sayesinde piyasadaki en güçlü amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kendine yer bulacak. Etkileyici hızı ve kullanıcı deneyimiyle çip, şimdiden Samsung dışında da pek çok markanın ilgisini üzerinde toplamış durumda. Öte yandan halihazırda bu çipe sahip ilk akıllı telefonun Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

Qualcomm CEO’su doğruladı

Qualcomm CEO’su Cristiano Amon kısa süre önce gerçekleştirmiş olduğu bir açıklamada, Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinin Exynos 2400 ve Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy olmak üzere farklı pazarlar için iki farklı çip yapılandırmasıyla geleceğini açıkladı.

Galaxy S24 modellerinin çok yakında piyasaya sürüleceğini ima eden yönetici, bazı bölgelerde Galaxy S24 ve Galaxy S24+’ta on çekirdekli Exynos 2400 çipli bir sürümün yer alacağını belirtiyor. Diğer pazarlarda ise cihazın Qualcomm tarafından geliştirilen ve Samsung’un özel olarak optimize ettiği Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy çipinin yer alacağı doğrulanıyor.