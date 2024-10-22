Snapdragon 8 Elite’li Xiaomi 15 yüksek performansıyla Geekbench’i kırdı geçti

Uzun zamandır merakla beklenen Snapdragon 8 Elite işlemcisi nihayet bugün resmiyet kazandı. İlk testler bu yeni yonga setinin inanılmaz yeteneklerini şimdiden ortaya çıkarmaya yardımcı oldu. İşlemcinin gücünü test eden cihazlardan biri olan amiral gemisi Xiaomi 15, Geekbench testlerinden olağanüstü bir performansla ayrılarak şimdiden gözleri üzerine çevirmeyi başardı.

Geekbenh platformunda “24129PN74C” model numarasıyla tanımlanan yeni Xiaomi akıllı telefon modeli güçlü teknik özellikleri ile beklentileri artırıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre 16 GB RAM ile donatılacak olan model, Android 15 işletim sistemi önceden yüklenmiş olarak geliyor. İşte Xiaomi 15’in performans testi sonuçları ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Xiaomi 15, Snapdragon 8 Elite ile adeta uçuyor!

Geekbench üzerinde yapılan testlerde Xiaomi 15 cihazı tek çekirdek performansında 3.213, çoklu çekirdek performansında ise 10.093 puan aldı. Xiaomi’nin yeni telefonu bu sonuçlarla birlikte Snapdragon 8 Elite çipiyle şimdiye kadar test edilen en güçlü, sınıfının en iyisi akıllı telefonlardan biri olduğunu ispatlamayı başardı.

Grafik tarafında cihaz, OpenCL’de GPU testlerinde 18.077 puan alarak mükemmel bir performans sergiledi. Ortaya çıkan bu sonuçlar, Xiaomi 15’i şu anda “en iyi performans gösteren Android telefonlar” arasına yerleştirdi. Dolayısıyla model daha resmi olarak piyasaya duyurulmadan bile piyasadaki en iyi amiral gemileriyle doğrudan rekabete dahil oldu.

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İlk Xiaomi 15 incelemesi geldi

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşımda bulunan Digital Chat Station, Xiaomi 15 incelemesi gerçekleştirerek cihazla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktardı. Tasarım ve performans konusunda cihazdan övgüyle bahseden platformun yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“Cihazı elinize aldığınız anda kompakt bir amiral gemisi yaratabilmek ile onun potansiyelinden tam olarak nasıl yararlanabileceğinizi bilmek arasındaki farkın çok daha büyük olduğunu anlayacaksınız. Apple da dahil olmak üzere bu yıl kalite ve his açısından en yüksek puanı alan tek ürünün bu olduğunu düşünüyorum. Herkese şunu tavsiye ediyorum: Akıllı olun ve kaliteyi tanıyın…”

6,3 ya da 6,3 inçlik bir ekrana sahip olacak Xiaomi 15 modeli 1,5K çözünürlük kalitesiyle etkileyici bir görüntüleme deneyimi sunacak. Metal bir çerçeve tasarımıyla gelecek model, arka tarafta kare bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak. Cihazda yer alan üçlü kamera seti, Leica işbirliğiyle tasarlanan lenslerle donatılacak.

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