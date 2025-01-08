Resmi Gazete’de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.

Merkezi Ankara'da olan bu kurum, başlangıçta 135 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayacak.

Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile birlikte hayata geçirilen kurum, ülkemizde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak çeşitli politika, strateji ve hedefler ortaya koyacak.

Daha güvenli bir siber ortam yaratmak amacıyla eylem planları oluşturacak kurum, aynı zamanda mevzuat çalışmaları yürütecek, ilgili faaliyetler için koordinasyon sağlayacak, siber güvenlik ile ilgili biçimlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarda bulunacak.

Kamu tüzel kişiliğine haiz ye özel bütçeli olarak kurulacak olan yeni başkanlığın merkezi başkent Ankara olacak. İlk etapta 135 kişilik bir kadro ile çalışmalarına başlayacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye’de doğrudan başkan tarafından, yabancı ülkelerde ise başkanın sunacağı teklif üzerinden Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda temsilcilikler oluşturma yetkisine sahip olacak.

Siber Güvenlik Başkanlığı’nın hizmet birimleri şu yedi kola ayrılacak:

Siber Savunma Genel Müdürlüğü

Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü

Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Hukuk Müşavirliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Siber Güvenlik Başkanlığı ne işe yarayacak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından aktarılan bilgilere göre Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev ve amaçları şunlar olacak: