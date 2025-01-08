Resmi Gazete’de yayımlandı: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu

- Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu.
- Merkezi Ankara'da olan bu kurum, başlangıçta 135 kişilik bir ekiple çalışmalarına başlayacak.
Türkiye’de Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararname ile birlikte hayata geçirilen kurum, ülkemizde siber güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak çeşitli politika, strateji ve hedefler ortaya koyacak.
Daha güvenli bir siber ortam yaratmak amacıyla eylem planları oluşturacak kurum, aynı zamanda mevzuat çalışmaları yürütecek, ilgili faaliyetler için koordinasyon sağlayacak, siber güvenlik ile ilgili biçimlendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalarda bulunacak.
Kamu tüzel kişiliğine haiz ye özel bütçeli olarak kurulacak olan yeni başkanlığın merkezi başkent Ankara olacak. İlk etapta 135 kişilik bir kadro ile çalışmalarına başlayacak olan Siber Güvenlik Başkanlığı, Türkiye’de doğrudan başkan tarafından, yabancı ülkelerde ise başkanın sunacağı teklif üzerinden Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda temsilcilikler oluşturma yetkisine sahip olacak.
Siber Güvenlik Başkanlığı’nın hizmet birimleri şu yedi kola ayrılacak:
- Siber Savunma Genel Müdürlüğü
- Siber Mukavemet Genel Müdürlüğü
- Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü
- Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
- Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
- Hukuk Müşavirliği
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Siber Güvenlik Başkanlığı ne işe yarayacak?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından aktarılan bilgilere göre Siber Güvenlik Başkanlığı’nın görev ve amaçları şunlar olacak:
- Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar kapsamında kamu kurumları ve kritik altyapılara yönelik siber güvenlik stratejileri geliştirmek.
- Ulusal siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler geliştirmek.
- Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarının ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gelişmeleri takip etmek.
- Kritik altyapıların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
- Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşlar konusunda ilgili kurumlara önerilerde bulunmak.
- Kamu, özel sektör ve üniversiteler arasındaki işbirliğinin artırılması suretiyle ulusal siber güvenlik ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak.
- Özel sektörün kapasitesinin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.
- Kritik altyapılar başta olmak üzere her alanda, yerli ve milli siber güvenlik ürünlerinin geliştirilmesine ve bu çözümlerin kullanımının kamuda yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
- Kritik teknoloji ve bilgi varlıklarını korumak amacıyla önleyici ve koruyucu faaliyetler konusunda çalışmalar yürütmek.
- Kamu kurumlarında ve kritik altyapı işleten kuruluşlarda bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulup işletilmesi, teknik standartlar ile usul ve esasların belirlenmesi, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesi konularında çalışmalar yürütmek.