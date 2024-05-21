Scarlett Johansson izinsiz sesini klonlayan OpenAI’a isyan etti

Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, Sam Altman’ın CEO’su olduğu yapay zeka şirketi OpenAI ile önemli bir etik tartışmaya girdi. Tecrübeli Hollywood yıldızı, geçmişte OpenAI’ın kendisine yönelttiği teklifi reddetmesine rağmen sesinin izinsiz bir şekilde kullanıldığını dile getirdi.

OpenAI’nin ChatGPT yapay zekasında sunduğu “Sky” adı verilen sesin, Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği “Her” (2013) filminde Scarlett Johansson’un seslendirdiği “Samantha” adlı karaktere oldukça benzemesi sosyal medya üzerinde tartışma başlatmıştı. Bunun üzerine OpenAI dün bu sesi platformdan kaldırma kararı aldı. Fakat tartışmalar burada bitmedi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Johansson, Sam Altman’a olan öfkesini dile getirerek olayın arka planını anlattı.

Scarlett Johansson, OpenAI CEO’su Sam Altman’a tepki gösterdi

Geçen yılın Eylül ayında Sam Altman’dan bir teklif aldığını dile getiren Scarlett Johansson, bu teklifi geri çevirmesine rağmen OpenAI’nin kendi sesini izinsiz bir şekilde kullandığını ifade etti. 13 Mayıs tarihinde duyurulan GPT-4o modelinde kendi sesiyle sürpriz bir şekilde karşılaştığını söyleyen oyuncu, şirketin bu noktada etik değerleri adeta hiçe saydığını belirtti.

“Her” filminde Samantha adlı yapay zeka destekli bir sanal asistana hayat veren Scarlett Johansson, “Sky” isimli ChatGPT sesinin kendi sesinin bir klonu olduğunu fark ettiğinde OpenAI CEO’su Sam Altman’a oldukça öfkelendiğini dile getirdi. Bununla beraber başarılı aktris, Altman’ın 14 Mayıs tarihinde attığı “her” yazılı sosyal medya paylaşımına ışık tutarak, bunun bir tesadüf olmadığını aktardı.

İlk etapta OpenAI ekibi bu iddiaları reddetti. ChatGPT’deki seslerin, özellikle de Sky’ın nasıl seçildiğinin oldukça merak edildiğini dile getirerek, bu sesin bir Scarlett Johansson klonu olmadığını belirtti. Kendi doğal konuşma sesini kullanan farklı bir profesyonel seslendirme sanatçısıyla çalıştıklarını aktaran firma, gizlilik nedeniyle sanatçının ismini vermeyeceğini açıkladı. Fakat çok geçmeden şirket, gelen tepkiler üzerine Sky sesini ChatGPT’den kaldırdı.

Scarlett Johansson’un açıklaması (Tam hali)

“Geçen Eylül ayında, mevcut ChatGPT 4.0 sistemini seslendirmem için benimle çalışmak isteyen Sam Altman’dan bir teklif aldım. Bana sistemi dile getirerek teknoloji şirketleri ile yaratıcılar arasındaki uçurumu kapatabileceğimi ve tüketicilerin insanlar ve yapay zeka ile ilgili sarsıcı değişim konusunda kendilerini rahat hissetmelerine yardımcı olabileceğimi hissettiğini söyledi. Sesimin insanları rahatlatacağını hissettiğini dile getirdi. Uzun süre düşündükten sonra ve kişisel nedenlerden dolayı teklifi reddettim. Dokuz ay sonra arkadaşlarım, ailem ve kamuoyu, “Sky” isimli en yeni sistemin sesinin bana ne kadar benzediğini fark etti. Yayınlanan demoyu duyduğumda şok oldum, öfkelendim ve Altman’ın benimkine tüyler ürpertici derecede benzeyen, en yakın arkadaşlarımın ve haber kuruluşlarının farkı anlayamadığı bir ses kullandığına inanamadım. Hatta Altman benzerliğin kasıtlı olduğunu ima ederek tek kelimelik “her” tweetini attı. Bu bir insanla yakın bir ilişki kuran Samantha adında bir sohbet sistemini seslendirdiğim filme göndermeydi. ChatGPT 4.0 demosunun yayınlanmasından iki gün önce Bay Altman menajerimle iletişime geçerek konuyu yeniden düşünmemi istedi. Biz bağlanmadan önce sistem oradaydı. Eylemlerinin bir sonucu olarak, Bay Altman ve OpenAI’ye iki mektup yazarak ne yaptıklarını açıklayan ve onlardan “Sky” sesini yarattıklarını tam olarak detaylandırmalarını isteyen bir hukuk danışmanı tutmak zorunda kaldım. Sonuç olarak OpenAI isteksizce “Sky” sesini kaldırmayı kabul etti. Hepimizin deepfake’lerle boğuştuğu ve kendi benzerliğimizi, kendi işimizi, kendi kimliğimizi korumaya çalıştığı bir dönemde, bunların mutlak açıklığı hak eden sorular olduğuna inanıyorum. Bireysel hakların korunmasını sağlamaya yardımcı olacak şeffaflık ve uygun mevzuatın geçirilmesi şeklinde bir çözüm bulmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Peki ya siz Scarlett Johansson ile OpenAI arasında yaşanan bu olaylarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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