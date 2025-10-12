Samsung, One UI 8.5 ile iPhone’dan Galaxy’ye eSIM köprüsü kuruyor

Samsung, One UI 8.5 ile birlikte iPhone'lardan Galaxy telefonlara eSIM transferini kolaylaştıracak.

Şu anda bir iOS cihazdan Samsung'a eSIM geçişi yapmak için mobil operatörünüzle iletişime geçmek gerekiyor.

Şirket nihayet süreci karmaşıklaştıran bu durumu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Android ekosistemine geçiş yapan kullanıcılar için geçiş sürecini hızlandıracak bu özellik, One UI 8.5 güncellemesiyle beraber 2026 yılının başlarında karşımıza çıkacak.

Apple ekosisteminden Samsung Galaxy akıllı telefonlara geçiş süreci, özellikle de özel uygulamalar aracılığıyla veri aktarımı konusunda net bir yol sunuyor. “iOS’a Taşı” gibi araçların işlevselliğine rağmen önemli bir eksiklik devam ediyor.

Mobil operatörünüzle iletişime geçmeden eSIM aktarılamaması sorunu nihayet tarihe karışacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, bir sonraki yazılım sürümü olan One UI 8.5 güncellemesinde bu sorunu çözmeyi planladığına işaret ediyor.

Samsung, iPhone’lardan geçiş sürecini basitleştiriyor

Gelen son haberlere göre Samsung, yaklaşan One UI 8.5 sürümünde bu sorunu ele almak için çalışıyor. Android Authority, bir iPhone’dan Galaxy’ye eSIM aktarım aracının geliştirildiğini doğrulayan bir anahtar kod parçacığını ortaya çıkardı.

Pixel telefonlar uzun süredir zaten benzer bir özellik sunuyor. Google’ın cihazları, iPhone kullanıcılarının ağ ayarlarındaki “Başka bir telefondan SIM aktar” aracıyla eSIM’lerini taşımalarına olanak tanıyor. Dolayısıyla Apple’ın iPhone’larının doğrudan rakibi olan Samsung Galaxy telefonlarının henüz sorunsuz bir eSIM aktarım çözümü uygulamamış olması hayal kırıklığı yaratıyor.

Fakat Samsung nihayet bu yeni aracı yakında karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. One UI 8.5’in gelecek yılın başlarında Galaxy S26 serisiyle birlikte piyasaya sürülmesi ve Beta sürümlerinin daha da erken yayınlanması bekleniyor.

One UI 8.5’teki yenilenen eSIM taşınabilirlik aracı, Pixel telefonlardaki özelliğe benzer şekilde başlangıçta belirli pazarlar veya operatörlerle sınırlı olabilir. Dolayısıyla bu özellik ilk etapta herkes tarafından kullanılamayacak gibi görünüyor. Fakat şimdilik bunun doğrulanmış bir detay olmadığını belirtelim.

Merakla beklenen yeni One UI 8.5’ini aktarım aracı sayfasının nasıl görüneceğini gösteren ekran görüntüleri de yayınlandı. Mevcut arayüzde “Başka bir telefondan SIM kartı aktar” veya “QR kodunu tara” seçeneklerinin yanı sıra “eSIM ara” seçeneği de yer alıyor.

One UI 8.5 güncellemesiyle Samsung, bu seçenekleri değiştirerek kullanıcıların “Galaxy/Android telefondan SIM kartı aktar” veya “iPhone’dan SIM kartı aktar” seçenekleri arasında seçim yapmasına olanak tanıyacak.

Son olarak One UI 8.5’in hassas fotoğraflara ‘gizlilik kalkanı’ özelliği ile geleceği de ortaya çıktı. Bu işlev, paylaşılan fotoğraflardaki kimlik veya adres gibi hassas verileri otomatik olarak gizleyip bulanıklaştıracak. Daha önce sadece Çin’de kullanılabilen gizlilik özelliği küresel çapta tüm kullanıcılara açılacak.