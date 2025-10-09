Samsung elini çabuk tutuyor: One UI 8.5 Beta kapıda

Samsung, One UI 8.5 güncellemesi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Birçok yeniliğe sahip olacak bu ara güncelleme, Kasım ayında Beta sürümüyle kullanıcılarla buluşacak.

Yazılımın nihai sürümü ise 2026'nın başlarında, Galaxy S26 serisiyle birlikte gelecek.

Samsung, bir sonraki yazılımı olan One UI 8.5 güncellemesinin herkese açık Beta sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Şimdilik test programı için hangi ülke ve cihazların uygun olacağı belli değil. Fakat listenin en azından son iki yılda piyasaya sürülen Galaxy S, Z ve Tab modellerini mutlaka içermesi bekleniyor.

SamMobile’dan gelen bilgilere göre güncellemenin bu yılın Kasım ayının son haftasında yayınlanmaya başlaması bekleniyor. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni yazılım, ara bir sürüm olmasına rağmen önemli değişiklikler ve yeni özellikler ile karşımıza çıkacak.

One UI 8.5 ile gelecek yenilikler

Samsung’un yeni güncellemesi Android 16 işletim sistemini baz alacak. Yazılımın ilk olarak Galaxy S26 serisiyle birlikte resmi olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yani One UI 8.5’in 2026 yılının başlarında geleceği tahmin ediliyor.

Ortaya çıkan raporlar, hassas verileri görsellerde gizlemek için bir araçla birlikte yapay zeka özelliklerinin daha fazla entegre edileceğini gösteriyor. Bu özellik, yapay zekayı kullanarak fotoğraflardaki hassas bilgileri otomatik olarak tespit edip gizleyecek.

Dikkat çeken yenilik, Android paylaşım menüsüne entegre edilecek ve mesajlaşma uygulamaları, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla fotoğraf göndermeye çalışacak. Kullanıcılar sosyal güvenlik numaraları, adresler ve kredi kartı bilgileri gibi verileri tespit etmek için görüntü analizini etkinleştirme seçeneğine sahip olacak. Bu bölümler tespit edildikten sonra otomatik olarak bulanıklaştırılacak ya da bir şeritle kapatılacak.

One UI 8.5’teki söylentilere göre bir diğer yeni özellik ise yapay zeka destekli ağ bağlantı optimizasyonu olacak. Akıllı Bağlantı Değerlendirmesi” akıllı telefonun Wi-Fi bağlantısının kalite standartlarını öğrenerek mobil veriye geçmek için ideal zamanı belirlemesine olanak tanıyacak. Bu sayede hız düşüşleri veya dengesizlik önlenecek.

“Akıllı Ağ Anahtarı” özelliği ise sinyal kaybını öngörmek için kullanıcının hareket geçmişini analiz edecek. Küçük bir örnek vermek gerekirse sistem, kullanıcı binanın asansörüne girdiğinde Wi-Fi sinyalinin her zaman kesildiğini öğrenirse, mobil ağa geçerek kesintisiz bir bağlantı sağlayabilecek.

One UI 8.5 ayrıca çevrimiçi oyunlar ve görüntülü görüşmeler gibi gecikmeye duyarlı uygulamalara bant genişliği ayıran ve arka plan görevlerini öncelik sırasına koyan “Gerçek Zamanlı Veri Önceliği Modu” özelliğini de iyileştirecek. Güncellemeyle alakalı yeni detaylar ilerleyen haftalarda muhtemelen daha fazla karşımıza çıkacak.