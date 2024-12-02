Samsung, One UI 7 güncellemesiyle Windows DeX uygulamasının fişini çekiyor

Samsung, One UI 7 güncellemesi üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Galaxy S25 serisiyle birlikte hayatımıza girecek güncellemeyle beraber, Windows için DeX uygulamasının kaldırılması bekleniyor.

Samsung yakın zamanda Birleşik Krallık’taki resmi web sitesi aracılığıyla Galaxy cihazlarının kullanıcıları arasında dikkat çeken bir duyuru yaptı. Şirket, One UI 7 arayüzünün bir sonraki sürümü ile önemli bir değişikliği de beraberinde getireceğini paylaştı.

Samsung’un yaptığı açıklamaya göre akıllı telefonlarında masaüstü deneyimi arayan birçok kullanıcı için temel olan bir araç olan Windows için DeX uygulamasına yönelik destek çok yakında sona erecek. One UI 7 güncellemesi ile beraber bu uygulama için artık tamamen yolun sonuna gelinecek. İşte detaylar…

Windows Dex uygulaması yeni güncellemeyle kaldırılacak

“Desktop eXperience”ın kısaltması olan DeX, Samsung’un en ayırt edici özelliklerinden biri oldu. Popüler uygulama, Galaxy cihaz sahiplerinin telefonlarının ekranını bir PC penceresine yansıtmasına olanak tanıdı. Bu araç sadece ekran projeksiyonuyla sınırlı değildi. Aynı zamanda dosyaların cihazlar arasında basit ve hızlı bir şekilde aktarılması olanağını da sunarak mobil dünya ile masaüstü arasında etkili bir köprü oluşturdu.

Gizmochina’ya göre Samsung’un bu kararı, özellikle de mobil cihazlar ile Windows arasında yerel çözümler aracılığıyla artan entegrasyon göz önüne alındığında, aslında pek de beklenmedik bir karar değil. Güney Koreli şirket, kullanıcılarını Microsoft’un işletim sistemine entegre edilmiş, benzer yetenekler sunan ve daha geniş bir cihaz yelpazesinde kullanılabilen bir özellik olan Windows Bağlantısı uygulamasına yönlendiriyor.

Bu değişiklik, Samsung’un özel bir çözümü sürdürmek yerine Windows ekosistemindeki mevcut araçlardan yararlanarak kullanıcı deneyimini basitleştirme stratejisindeki doğal bir evrimi temsil ediyor. DeX’in yalnızca Windows sürümünün kullanımdan kaldırılacağını ve DeX’in doğrudan monitörler, klavyeler ve farelerle kullanılma olasılığının devam edeceğini hatırlatmakta fayda var.

One UI 7’nin gelişiyle beklenen tek değişiklik Windows için DeX uygulamasının sona ermesi değil. Samsung ayrıca kullanıcı arayüzünü optimize etmek ve basitleştirmek amacıyla üçüncü taraf yan panelleri indirme desteğini de kaldırmayı planlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

Uygulama desteği One UI 7’nin gelişiyle beraber sona ereceğinden dolayı Windows için DeX kullanıcılarının bu değişikliğe uyum sağlamak için hala biraz zamanı var gibi görünüyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?