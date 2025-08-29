Samsung Galaxy Z Flip 7 FE ekran testi: Olumlu ve olumsuz noktaları neler?

Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE ekran testine girdi.

DxOMark ekibinin incelemesine göre cihaz bazı negatif unsurlara rağmen yine de olumlu bir izlenim yarattı.

Galaxy Z Flip 7 FE, DxOMark'ın ekran sıralamasında 27. basamakta yer alarak iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra ile aynı puanı paylaştı.

Temmuz ayında uygun fiyatlı Fan Edition (FE) ailesinin ilk katlanabilir telefonu olarak piyasaya sürülen Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, DxOMark tarafından ekran testine alındı.

Galaxy Z Flip 6 ile teknik özellikleri oldukça benzer olan cihaz, markanın önceki premium kompakt katlanabilir telefonuna benzer bir performans sergileyerek bazı kusurlarına rağmen yeterli performans gösterdi.

DxOMark, Galaxy Z Flip 7 FE ekran testi sonuçlarını paylaştı

Artıları Eksileri Uygun parlaklık ve iyi renk doğruluğu sayesinde HDR10 içerikleri için iyi video performansı. Güneş ışığı altında yüksek parlaklık modu renkli içeriklere doğal olmayan bir görünüm kazandırıyor. Test edilen ışık koşullarında iyi parlaklık seviyeleri ve okunabilirlik. Kırışıklık çoğu kullanımda ve özellikle dış mekanlarda belirgindir. Her kullanımda dokunuşu akıcıdır. Polarize güneş gözlükleriyle bakıldığında ekrana güçlü irisasyonlar yansıtılıyor.

Galaxy Z Flip 7 FE’nin dahili ekranı, 21:9 en boy oranına ve 120 Hz yenileme hızı, 2640 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X panelden oluşuyor. Pil tasarrufu için yenileme hızını düşüren LTPO teknolojisi, 2.600 nit maksimum parlaklık sağlayan HDR10+ desteği ve UTG kaplaması bulunuyor.

DxOMark yaptığı gözlemlerde HDR10’da video oynatmada yeterli parlaklık ve iyi renk doğruluğu, iyi parlaklık seviyeleri, test edilen koşullarda okunabilirlik ve analiz edilen tüm senaryolarda akıcı ve duyarlı dokunmatik sayesinde iyi performansta olumlu noktalar buldu.

Uzman ekibi tarafından belirtilen hususlar arasında güneş altında aşırı parlaklık modu aktif edildiğinde renklerin doğal olmayan bir şekilde ortaya çıkması, özellikle dış mekanlarda çoğu kullanım durumunda gözle görülür şekilde kat izi oluşması ve polarize güneş gözlükleriyle bakıldığında gökkuşağı desenlerinin güçlü bir şekilde ortaya çıkması gibi hususlara yer verdi.

Genel olarak orta sınıf katlanabilir telefon, renkleri sadece 57 ms gecikmeli hızlı dokunmatik tepki süresi ve güneş ışığında doğru olmayan renk tonları gibi sorunlar yaşamasına rağmen, teknik özellikleri karşılayan parlaklığıyla iyi bir performans ortaya koymayı başardı.

Cihaz, 150 puan alarak Galaxy Z Flip 6 ile aynı puanı aldı. Galaxy Z Flip 7 FE, DxOMark ekran sıralamasında 27. sırada yer alarak iPhone 16 Pro Max ve Xiaomi 15 Ultra gibi modellerle aynı puana sahip oldu.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri

Samsung’un Temmuz ayında duyurduğu uygun fiyatlı katlanabilir telefonu şu özelliklere ev sahipliği yapıyor: