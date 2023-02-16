Galaxy Z Flip 4 rakibi OPPO Find N2 Flip duyuruldu

Çinli teknoloji firması Oppo, bugün katlanabilir telefon pazarı için yeni ürününü duyurdu. Samsung Galaxy Z Flip 4 modeline rakip olarak lanse edilen OPPO Find N2 Flip görkemli tasarımı ve tüm merak edilen teknik özellikleri ile karşımıza çıktı.

Büyük bir harici ekranla gelen yeni katlanabilir telefon modeli, kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor. Rakiplerine kıyasla daha uygun fiyatlarla satışa çıkan cihaz, dört yıl boyunca Google güncellemelerini desteklemeye devam edecek.

Ekran boyutu ve pil gücüyle Galaxy Z Flip 4’ü geride bıraktı

Yeni OPPO Find N2 Flip, neredeyse her açıdan Samsung Galaxy Z Flip 4’e göre üstünlük sağlıyor. Daha büyük bir ekran boyutuna sahip olan cihazda 6,8 inç dahili ekran ve 3,23 inç harici ekran karşımıza çıkıyor. Ayrıca 4.300 mAh pil kapasitesi ile 44 watt hızlı şarj desteği yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Z Flip 4’ün ekranı ise 6,7 inç dahili ekran ve 1,9 inç harici ekran sunuyor. Öte yandan cihazda 25 watt kablolu ve 15 watt kablosuz hızlı şarj desteği ile birlikte 3.700 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

OPPO Find N2 Flip özellikleri

Dış ekran: 3,26 inç, AMOLED, 382 x 720 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 800 nit parlaklık

Dahili ekran: 6,8 inç, AMOLED, Full HD çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1.200 nit parlaklık

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 Plus

RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB

Depolama alanı: 256 GB ve 512 GB (UFS 3.1)

Ön kamera: 32 MP (f/2.4)

Arka kamera: 50 MP (ana kamera, f/1.8) + 8 MP (ultra geniş açılı lens, f/2.2)

Pil: 44W kablolu şarj destekli 4.300 mAh batarya

Katlandığında boyutu: 85,5 x 75,2 x 16 mm

Açıldığında boyutu: 166,2 x 75,2 x 7,5 mm

Ağırlık: 191 gram

İşletim sistemi: ColorOS 13 arayüzüne sahip Android 13

Etkileyici bir tasarımla karşımıza çıkan OPPO Find N2 Flip, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD çözünürlük kalitesi ile başarılı bir mobil deneyime kapı aralıyor. Cihazın dahili ekranında 32 MP ön kamera yer alırken, arka kısımda ise 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor.

MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 9000 Plus işlemcisinden güç alan katlanabilir OPPO telefonu 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM kapasitesi ile 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı seçenekleri sunuyor. Android 13 işletim sistemiyle gelen modelde ColorOS 13 kullanıcı arayüzü taşınıyor.

OPPO Find N2 Flip fiyatı

Şu anda ön siparişe açılan OPPO Find N2 Flip, 2 Mart’tan itibaren Avrupa pazarında satışa sunulacak. Cihaz Avrupa’da yaklaşık olarak 1.049 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak. Cihazın ne zaman Türkiye’ye geleceği ve ülkemizde hangi fiyatlarla satılacağı ise henüz bilinmiyor.