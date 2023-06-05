Motorola Razr 40 Ultra ilk gününde rekor sattı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Motorola Razr 40 Ultra katlanabilir akıllı telefon modeli, bugün ilk satış gününde önemli bir başarı elde etti. 6,9 inçlik ana ekran ve 3,6 inçlik harici ekranla karşımıza çıkan cihaz, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanı seçenekleriyle raflara çıktı. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) işlemciden güç alan model, tüketicilerin yoğun bir ilgisi ile karşılaştı.

Motorola Razr 40 Ultra’nın Türkiye pazarında satışa sunulup sunulmayacağı henüz ne yazık ki bilinmiyor. Fakat model, Çin’deki ilk gün satışlarında önemli bir eşiği geride bırakarak hayranlarının yoğun ilgisini üzerinde topluyor. Şirketin Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaştığı bilgilere göre cihaz, rekor bir satışla piyasada yerini alıyor.

Motorola Razr 40 Ultra bir saatte 10 binden fazla satıldı

Bugün Çin pazarında resmi olarak piyasaya sürülen Motorola Razr 40 Ultra modeli, ilk perakende verilerine göre, yalnızca bir saat gibi kısa bir süre içerisinde 10 binden fazla birim satmayı başardı. Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden gerçekleştirilen bu duyuruda verilerin perakende satış mağazaları Jingdong Mall, Tmall, Lenovo Lebei ve Motorola’nın çevrimiçi mağazasının yardımıyla bir araya getirildiğini ifade edildi.

Satılan birim sayısı genel olarak akıllı telefon pazarı için biraz küçük görünebilir. Fakat bu rakamlar, katlanabilir akıllı telefon pazarında oldukça yüksek değerler olarak kabul ediliyor. Bilindiği üzere bu cihazların yüksek fiyatları nedeniyle katlanabilir telefon pazarı, genellikle daha düşük satışlara sahiptir. Bu da katlanabilir cihazların, diğer amiral gemisi akıllı telefonlar ile rekabet etmesine katkıda bulunuyor.

Motorola Razr 40 Ultra’nın satış fiyatı şu anda Çin’de 5 bin 699 Yuan olarak listelendiği biliniyor. Bu rakamlar güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık olarak 16 bin 900 TL’ye tekabül ediyor. Paylaşılan veriler doğrultusunda cihazın Çin halkının ilgisini üzerinde toplamayı başardığı açık bir şekilde görülüyor.

Motorola Razr 40 Ultra özellikleri

6,9 inç katlanabilir LTPO AMOLED kapak ekranına sahip olan Motorola telefonu; 165 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği, 1.400 nit maksimum parlaklık oranı ve 1080 x 2640 piksel çözünürlük kalitesi vaat ediyor. Cihazın ikinci harici ekranında ise 3,6 inç AMOLED panel, 1056 x 1066 piksel çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, HDR10+, 1.100 nit maksimum parlaklık ve Gorilla Glass Victus cam koruma teknolojisi bulunuyor.

Motorola Razr 40 Ultra modeli Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) işlemci ile çalışıyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıran modelde 256 GB ve 512 GB dahili depolama alanı ile 8 GB ve 12 GB RAM kapasitesi sunuluyor. 12 MP ana kamera ve 13 MP ultra geniş açılı lense sahip modelde 32 MP selfie kamerası bulunuyor. 30 watt hızlı şarj desteğine sahip cihazda 3.800 mAh pil kapasitesi yer alıyor.