Samsung Galaxy Unpacked’ın tarihi resmen açıklandı! Lansmanda neler bekleniyor?

Samsung yeni ürünlerini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Artık hazırlıklar için son aşamaya geçilirken, merakla beklenen Galaxy Unpacked’ın tarihi resmi olarak doğrulandı. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, merakla beklenen organizasyonun 10 Temmuz tarihinde Paris’te gerçekleşeceğine işaret ediyordu. Samsung’un yaptığı açıklamada bu iddialar doğrulanmış oldu.

10 Temmuz tarihinde düzenlenecek lansman etkinliği için geri sayım başlamış bulunuyor. Samsung’un internet sitesinde etkinlik tarihi resmen doğrulandı. Bununla birlikte duyuruda sürpriz bir detaya da yer verildi. Şirket geçtiğimiz aylarda Galaxy S24 serisi için sunduğu Galaxy AI yapay zeka hizmetini de öne çıkardı.

Samsung’dan Galaxy Unpacked lansmanı için heyecan veren tanıtım videosu

Samsung Galaxy Unpacked’ın tarihi 10 Temmuz olarak belirtilirken, Türkiye saatine göre 16:00’da gerçekleşecek etkinliğin dünya genelinde internet üzerinden canlı yayınla YouTube veya Samsung’un resmi internet sitesinden izlenebileceği aktarıldı.

YouTube’da etkinliğe özel 15 saniyelik bir tanıtım videosu yayınlandı. Bu videoda şirket, Paris’te bulunan Eyfel Kulesi ile Galaxy AI yapay zeka hizmetlerine gönderme yapan detaylara yer verdi. Paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Galaxy Unpacked etkinliğinde hangi ürünler tanıtılacak?

Samsung’un merakla beklenen lansman etkinliğinde markanın birçok yeni ürünü piyasaya tanıtılacak. Bu ürünler arasında hiç şüphesiz ki başrolde şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modeli karşımıza çıkacak. Üst düzey bir performansa ev sahipliği yapan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 cihazları ilk kez bu etkinlikte sahne alacak.

Elbette ki Galaxy Unpacked’ın tek sürprizi Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 olmayacak. Şirketin yeni nesil katlanabilir telefon modellerinin yanı sıra ayrıca Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra akıllı saat modelleri de piyasaya sürülecek. Aynı zamanda markanın yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 de duyurulacak.

2024 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliğinde bulunan Fransa’nın Paris kentinde gerçekleşecek Galaxy Unpacked lansmanı ayrıca şirketin ilk akıllı yüzük modelini de karşımıza çıkaracak. Samsung’un yeni giyilebilir teknoloji ürünü sağlık odaklı bir dizi özelliği kullanıcılarla buluşturacak. Kullanıcıların fiziksel aktivitelerde performanslarını ölçmelerine yardımcı olacak cihaz, son derece yenilikçi bir yapıya sahip olacak.

Galaxy Unpacked’ın tarihi nihayet doğrulanırken, Samsung’un 10 Temmuz tarihine kadar bir dizi yeni tanıtım içeriğiyle karşımıza çıkmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yılın en büyük teknoloji lansmanlarından biri olarak nitelendirilen organizasyon şimdiden çok sayıda kişi tarafından merakla bekleniyor.