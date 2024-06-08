Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünler ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy Unpacked etkinliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için geri sayım başlarken, lansmanla ilgili sızıntılar da her geçen gün artmaya başlıyor.

Samsung’un merakla beklenen etkinliğine yaklaşık bir ay kala organizasyonla alakalı neredeyse tüm detaylar gün yüzüne çıktı. Şimdi ise etkinlikte yer alacak ürünler kesinlik kazandı. Ürünlerin ilk görüntüleri şifrelenmiş bir şekilde internete sızdırıldı. İşte detaylar…

Galaxy Unpacked’da duyurulacak ürünlerin şifrelenmiş görüntüleri sızdı

Evan Blass tarafından paylaşılan şifrelenmiş görüntüler, Samsung firmasının Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı bir dizi ürünü kapsıyor. Elbette ki renderlar net bir şekilde görülmese dahi yine de cihazlar hakkında önemli ipuçları ortaya koyuyor.

Render görüntülerinde yer alan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelmişti. Nihayet şirketin yeni katlanabilir telefon modelleri için artık sayılı günler kaldı. İnternete sızan görüntüler, şirketin iki katlanabilir telefonunun pazarlama materyalleri olarak dikkat yaratıyor. Her iki cihazın da düz köşe ve kenarlara sahip olduğu anlaşılıyor.

Elbette ki sızdırılan görüntüler yalnızca Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile sınırlı değil. Galaxy Unpacked etkinliğinde şirket, yeni katlanabilir telefon modellerinin yanı sıra başka ürünlerle de hayranlarını şaşırtacak. Bu ürünlerden bir tanesi, aylardır çok konuşulan akıllı yüzük cihazı Galaxy Ring olacak. Üç farklı seçenekle piyasaya sürülmesi beklenen ürün, şirketin giyilebilir teknoloji portföyünü renklendirecek.

Galaxy Unpacked’ın başka bir beklenen ürünü ise şirketin yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 7 olacak. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı seçenek halinde piyasaya sürülecek cihaz, aynı zamanda daha gelişmiş bir modeli de beraberinde getirecek. Apple Watch Ultra cihazına doğrudan rakip olacak Galaxy Watch Ultra üst düzey özellikleriyle “Premium” kategorisinde hitap edecek. Tüm bunların yanı sıra şirket ayrıca uygun fiyatlı bir akıllı saat modeli de sunacak. Galaxy Watch FE ilk kez bu etkinlikten sonra tüketicilerle bir araya gelecek.

Son olarak şirket, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro modellerini de tüketicilerle buluşturacak. Fakat ne yazık ki yayınlanan görseller arasında şirketin yeni kablosuz kulaklıklarına ilişkin hiçbir detaya rastlanmıyor.

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