Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Teknoloji

    Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak ürünler ortaya çıktı

    Samsung merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayıma geçerken, etkinlikte tanıtılacak ürünler sürpriz şekilde ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy Unpacked

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy Unpacked etkinliği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik için geri sayım başlarken, lansmanla ilgili sızıntılar da her geçen gün artmaya başlıyor.

    Samsung’un merakla beklenen etkinliğine yaklaşık bir ay kala organizasyonla alakalı neredeyse tüm detaylar gün yüzüne çıktı. Şimdi ise etkinlikte yer alacak ürünler kesinlik kazandı. Ürünlerin ilk görüntüleri şifrelenmiş bir şekilde internete sızdırıldı. İşte detaylar…

    Galaxy Unpacked’da duyurulacak ürünlerin şifrelenmiş görüntüleri sızdı

    Evan Blass tarafından paylaşılan şifrelenmiş görüntüler, Samsung firmasının Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı bir dizi ürünü kapsıyor. Elbette ki renderlar net bir şekilde görülmese dahi yine de cihazlar hakkında önemli ipuçları ortaya koyuyor.

    Render görüntülerinde yer alan Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 şimdiye kadar birçok sızıntı haberiyle gündeme gelmişti. Nihayet şirketin yeni katlanabilir telefon modelleri için artık sayılı günler kaldı. İnternete sızan görüntüler, şirketin iki katlanabilir telefonunun pazarlama materyalleri olarak dikkat yaratıyor. Her iki cihazın da düz köşe ve kenarlara sahip olduğu anlaşılıyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6
    Görsel: Evan Blass / X

    Elbette ki sızdırılan görüntüler yalnızca Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile sınırlı değil. Galaxy Unpacked etkinliğinde şirket, yeni katlanabilir telefon modellerinin yanı sıra başka ürünlerle de hayranlarını şaşırtacak. Bu ürünlerden bir tanesi, aylardır çok konuşulan akıllı yüzük cihazı Galaxy Ring olacak. Üç farklı seçenekle piyasaya sürülmesi beklenen ürün, şirketin giyilebilir teknoloji portföyünü renklendirecek.

    Galaxy Ring
    Görsel: Evan Blass / X

    Galaxy Unpacked’ın başka bir beklenen ürünü ise şirketin yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch 7 olacak. 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı seçenek halinde piyasaya sürülecek cihaz, aynı zamanda daha gelişmiş bir modeli de beraberinde getirecek. Apple Watch Ultra cihazına doğrudan rakip olacak Galaxy Watch Ultra üst düzey özellikleriyle “Premium” kategorisinde hitap edecek. Tüm bunların yanı sıra şirket ayrıca uygun fiyatlı bir akıllı saat modeli de sunacak. Galaxy Watch FE ilk kez bu etkinlikten sonra tüketicilerle bir araya gelecek.

    Galaxy Unpacked duyurulacak ürünler
    Görsel: Evan Blass / X

    Son olarak şirket, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro modellerini de tüketicilerle buluşturacak. Fakat ne yazık ki yayınlanan görseller arasında şirketin yeni kablosuz kulaklıklarına ilişkin hiçbir detaya rastlanmıyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En iyi Samsung telefonlar: 2024’te hangisini seçmeli?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.