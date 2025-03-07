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    Samsung, Android 7 için desteğini kesti: Peki şimdi ne olacak?

    Eski Samsung telefonlar için Android 7 Nougat desteği sona eriyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Nisan ayında bu destek sona erecek.
    Android 7 Nougat
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    • Samsung eski telefon modellerinde Android 7 Nougat işletim sistemi için desteğini sona erdirecek.
    • 2016 yılında Google'ın yayınladığı Android 7 güncellemesi için resmi destek bitiyor.
    • Şirket, Nisan ayından itibaren eski cihazlarda güncelleme desteğinin biteceğini doğruladı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2016 yılında Google tarafından piyasaya sürülen Android 7 işletim sistemi için desteğini tamamen kesiyor. Eski işletim sistemine sahip olan kullanıcılar artık ne yazık ki herhangi bir yazılım ya da güvenlik güncellemesinden yararlanamayacak. Android 7 Nougat sürümü için olumsuz anlamda birçok önemli değişiklik meydana gelecek.

    Şirket, yakın zamanda Members uygulaması kullanıcılarına Android 7 işletim sistemini çalıştıran cihazlara desteğini sonlandıracağını bildirdi. Nougat kod adlı işletim sisteminin yaklaşık on yıldır piyasada olması göz önüne alındığında bu karar önem taşıyor.

    Android 7 kullanıcılarının Members uygulamasını kullanmaya devam edebilmeleri için işletim sistemlerini Android 8 ya da daha sonraki bir sürüme güncellemeleri gerekiyor. Aksi durumda kullanıcılar ciddi güvenlik sorunları ve kullanıcı deneyimini son derece olumsuz etkileyen durumlarla karşı karşıya kalacak.

    Samsung, Android 7 telefonların fişini çekti

    Samsung’un Android 7 desteğini sonlandıracağı yönündeki duyurusunu Reddit’deki One UI subreddit’indeki tartışmalardan öğrendik. Uygulamada yer alan bir mesaja göre Samsung, “daha iyi bir hizmet deneyimi sunmak” için böyle bir hamle gerçekleştireceğini vurguluyor.

    Samsung telefonlarda Android 7 desteği sona eriyor
    Görsel: Reddit’deki One UI subreddit’inde paylaşılan ekran görüntüsü

    Fakat ne yazık ki bu aynı zamanda 1 Nisan’da eski işletim sistemini çalıştıran Galaxy cihazlarına yönelik desteği sonlandıracağı anlamına geliyor. Android 7’nin 2016 yılında piyasaya sürüldüğünü hatırlatalım. Bu kadar eski bir yazılımın destek süresinin sonsuza kadar devam edemeyeceğini düşündüğümüzde, aslında bu hamlenin pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

    Samsung’un yapmış olduğu uyarıda, uygulamaya erişimi kaybetmemek için kullanıcıların “Android 8 veya üzeri” bir sürüme yükseltme yapmaları gerektiği vurgulanıyor. Buna rağmen bazı kullanıcılar cihazlarını işletim sisteminin daha yeni bir sürümüne güncelleyemeyebilir.

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    Güncellemeyi almaya uygun olup olmadığınızı kontrol etmek için Samsung telefonlarda “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını takip etmeniz gerekiyor.

    One UI 7 sabırsızlıkla bekleniyor

    Samsung, Android 7 desteğini sonlandırmaya hazırlanırken, sürpriz bir sorun daha ortaya çıktı. One UI 7’nin lansmanı daha da gecikmeye uğradı.

    Fakat yine de One UI 7 Beta 5 sürümü kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Güncelleme kullanıcı deneyimini optimize etmeye yönelik bir dizi ince ayar içeriyordu.

    Android 15 tabanlı One UI 7

    Ancak geliştirici ekip, ekranların sarı tonunu daha da belirginleştiren “Doğal” modundaki ekran optimizasyon seçeneğinde sorunlarla karşılaştı. Bu durum Samsung’u gerekli düzeltmeleri eklemek için işletim sisteminin bazı öğelerine geri dönmek zorunda bıraktı.

    Dolayısıyla yeni Beta 5 sürümü ortaya çıkan sorunları düzeltmeye yönelik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Aynı zamanda çeşitli hatalara ve Görsel Sesli Mesaj işlevselliğinin çökmesine yönelik çözümler ortaya koyuyor.

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    Samsung’un 2025’in ilk çeyreğinde One UI 7’yi piyasaya sürmesi için son tarihine yetişmesine sadece birkaç hafta kaldı. Şirket bir blog yazısında, işletim sisteminin Galaxy cihazlarına “yakın zamanda” geleceğini söyledi.

    Son olarak hangi Samsung modelinin ne zaman One UI 7 alacağına ilişkin sızıntı haberine de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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