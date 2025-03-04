HMD çocuk ve gençlere odaklanan yeni telefonunu tanıttı.

MWC 2025'te sahne alan şirket, HMD Fusion X1 cihazını piyasaya sundu.

Şirketin yeni telefonu, çocuk güvenliği ve gelişmiş ebeveyn kontrolüne ev sahipliği yapıyor.

HMD, MWC 2025 etkinliğinde aile odaklı ürün gamını başlatan Fusion’ın modifiye edilmiş versiyonunu karşımıza çıkardı. HMD Fusion X1 resmen tanıtıldı. Daha genç bir kitleyi hedefleyen yeni ürün, çocuk güvenliği ve ebeveyn kontrolüne odaklanıyor.

Orijinal modelin mütevazı teknik özelliklerini koruyan yeni akıllı telefon modeli, FC Barcelona futbol takımıyla geliştirilen özel bir versiyonunun yanı sıra, beraberinde getirdiği güçlü ebeveyn olanaklarıyla da dikkat çekiyor. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm detaylar…

HMD Fusion X1 özellikleri

Ekran: 90 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklığa sahip 6,56 inç HD+ (720 x 1612 piksel) IPS LCD ekran

90 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklığa sahip 6,56 inç HD+ (720 x 1612 piksel) IPS LCD ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama alanı / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği

128 GB ve 256 GB depolama alanı / microSD ile genişletilebilir hafıza desteği Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

50 MP ön kamera Arka kamera: EIS ve RAW fotoğraf moduyla 108 MP ana kamera / 2 MP derinlik sensörü

EIS ve RAW fotoğraf moduyla 108 MP ana kamera / 2 MP derinlik sensörü Batarya kapasitesi: 33W şarjlı 5.000 mAh pil

33W şarjlı 5.000 mAh pil Boyutlar: 164,15 x 75,5 x 8,32 mm

164,15 x 75,5 x 8,32 mm Ağırlık: 202 gram

202 gram Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, yan tarafta parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, yan tarafta parmak izi okuyucu, IP54 sertifikası İşletim sistemi: Android 14

GSMArena’nın haberine göre Xplora işbirliğiyle geliştirilen HMD Fusion X1, ebeveynlerin akıllı telefonun işlevlerinden ödün vermeden çocuklarının dijital içeriklerine erişimi yönetmelerine olanak sağlamak için tasarlandı. Aylık 4,99 Euro’dan başlayan abonelik ücretiyle sunulan uygulamada konum izleme, dikkat dağıtan unsurları sınırlamak için okul modu ve SOS çağrıları gibi özellikler yer alıyor.

Çocukların akıllı telefonları aşırı kullanmasıyla ilgili endişelerin vurgulandığı bir rapora göre, X1 işletim sistemi düzeyinde bir ebeveyn kontrol sistemiyle donatılacak ve 2025 yılından itibaren zararlı içerikleri filtrelemek için yapay zeka tabanlı SafeToNet teknolojisini destekleyecek.

HMD Fusion X1 modelinin teknik özellikleri arasında 108 MP ana kamera, 2 MP sensör ve 50 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihazda 5.000 mAh pil kapasitesi ve 33W şarj desteği bulunuyor.

Modelde 720 x 1612 piksel çözünürlüğe, 90 Hz yenileme hızına ve maksimum 480 nit parlaklığa sahip, boost modunda 600 nite ulaşabilen 6.56 inç LCD ekran yer alıyor. Snapdragon 4 Gen 2 işlemciden güç alan cihaz, 6/128 GB ve 8/256 GB olmak üzere iki farklı seçenekle geliyor. Telefonda ayrıca microSD ile genişletme seçeneği de bulunuyor.

HMD Fusion X1 kablolu kulaklıklar için 3,5 mm jak taşıyor. İki büyük işletim sistemi güncellemesi ve üç yıllık güvenlik yamalarını destekleyecek olan akıllı telefon modeli Android 14 yazılımıyla kutudan çıkıyor.

HMD yeni akıllı telefon modelinin fiyatı ve çıkış tarihini henüz paylaşmadı. Önümüzdeki günlerde cihazla ilgili yeni detayların karşımıza çıkması bekleniyor.