Papara çöktü mü, neden açılmıyor? (6 Mart 2025 erişim problemi)

Papara'ya erişim problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar son birkaç saattir Papara hesaplarına erişemediklerini dile getiriyor.

Papara söz konusu problemi doğrulayarak, teknik ekibin sorunu çözmek için çalışmaya başladığını bildirdi.

Dijital cüzdan platformu Papara çöktü mü, neden açılmıyor? Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre Papara’ya bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar mobil uygulamaya giriş yapmakta zorluk çekiyor.

Kullanıcıların sosyal medya platformlarından yaptığı geri bildirimlerde, Papara mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden hesaba erişim konusunda problem yaşandığı vurgulanıyor. Sosyal medyada şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, Papara’nın ne zaman düzeleceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Papara erişim sorunu ile ilgili açıklama yaptı

Papara erişim sorunu ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Papara’nın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, kullanıcıların karşılaşmış oldukları erişim problemi doğrulandı.

Yaşanan durumun teknik bir aksaklıktan kaynaklandığını dile getiren Papara, şu anda teknoloji ekiplerinin bu problemi çözmek için çalıştıklarını ifade etti. Sorunun ana kaynağının tespit edildiğini vurgulayan şirket, en kısa sürede bu sorunu çözüme kavuşturacaklarını bildirdi:

“Papara’ya erişimde bazı kullanıcılarımız teknik bir aksaklıkla karşılaşmaktalar. Teknoloji ekibimiz sorunu tespit etti ve en kısa sürede çözmek içi çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler!”

Papara “bilgilerin kontrol ediliyor” ekranında takılı kalıyor

Bazı kullanıcılar kimlik doğrulama aşamasında sistemin yanıt vermediğini söylerken, bazılarıysa uygulamanın hiçbir şekilde açılmadığını, bekleme ekranında takılı kaldığını ifade etti. Bu sorunun hem mobil uygulama hem de internet sitesinde meydana geldiği söylendi.

Papara “Bilgilerin kontrol ediliyor” ekranında takılı kaldığını söyleyen kullanıcılar, herhangi bir şekilde uygulamaya ya da internet sitesine ulaşamadıklarını aktardı.

Papara’dan gelen açıklamada, teknik ekibin sorunu çözmek için çalıştıkları ifade edildi. Fakat şimdilik platformun ne zaman yeniden hizmet vermeye başlayacağı açıklanmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.