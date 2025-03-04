GTA 6’nın gelişi hızlanabilir: Rockstar Games yeni bir oyun stüdyosu satın aldı

Rockstar Games yeni bir oyun stüdyosu satın alarak GTA 6 ile ilgili çalışmalarını hızlandırdı.

Şirket, LA Noire'nin eski yönetmeni Brendan McNamara tarafından kurulan Video Games Deluxe stüdyosunu satın aldı.

Avustralya merkezli stüdyonun ismi "Rockstar Australia" olarak değiştirildi.

Red Dead Redemption ve GTA gibi oyun serileri ile tanınan Rockstar Games, birkaç yıldır ortaklık yaptığı Video Games Deluxe stüdyosunu satın almaya karar verdiğini duyurdu. The Getaway ve LA Noire’ın eski yönetmeni Brendan McNamara tarafından kurulan şirket, dedektif oyununun sanal gerçeklik versiyonunun piyasaya sürülmesinden de sorumluydu.

Daha yakın zamanda şirket, Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition‘da çeşitli değişiklikler yapmak üzere görevlendirildi. Stüdyonun hazırladığı büyük güncellemeyle, pakette yer alan oyunlardaki pek çok hatanın giderilmesine yardımcı olundu. Bunlar arasında orijinal ışıklandırma sistemiyle oynama olanağı da yer alıyordu.

VGC’nin haberine göre stüdyonun yayıncılık başkanı Jennifer Kolbe, “Uzun yıllar birlikte çalıştıktan sonra Video Games Deluxe’ün Rockstar Australia’ya katılmasından heyecan duyuyoruz” diyerek satın alma haberini paylaştı. Geliştirici, bir süredir Rockstar ile özel olarak çalışıyor ve yeni bir fikri mülkiyetten Triple-A oyunu geliştirmesine yardımcı oluyor.

Rockstar Australia, GTA 6’yı nasıl etkileyecek?

Rockstar Australia’nın şirketin operasyonlarında nasıl bir rol oynayacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat yine de bunun bir destek stüdyosu olarak değerlendirileceği anlaşılıyor. Geliştirici, bu satın almayla GTA 6’nın lansman sonrası büyük bir desteğe sahip olmasını sağlamak için hazırlıklarını tamamlıyor olabilir.

2025’in sonlarında çıkış yapması planlanan açık dünya oyunu, ünlü Vice City şehrinin ve çevresindeki çeşitli yerlerin yeni bir versiyonunu sunmayı vaat ediyor. Oyunun tek kişilik bir hikayeye sahip olmasının yanı sıra, güçlü bir “online” deneyime de sahip olması bekleniyor.

Yeni satın alınan Rockstar Australia, hayranların dikkatini çeken yeni içerikler yaratmaya yardımcı olarak oldukça faydalı olabilir. Ancak geliştiricinin faaliyet gösterdiği gizli yol göz önüne alındığında, Avustralyalı stüdyonun tam rolünün kamuoyu tarafından bilinmesinin biraz zaman alacağı tahmin ediliyor.

Son olarak merakla beklenen GTA 6’nın bu yılın sonlarında, ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series X/S cihazlarına geleceğini hatırlatalım. Ayrıca GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri ve GTA 6’nın fiyatı ile ilgili sızıntılara da göz atabilirsiniz.