Galaxy S25 Slim kamera kalınlığını azaltmak için özel teknoloji uygulayacak

Galaxy S25 Slim, kamera kalınlığını azaltmak için özel bir teknolojiden yararlanacak.

Samsung'un ultra ince tasarıma sahip telefonu ALoP teknolojisiyle kameradaki çıkıntıyı ortadan kaldırmayı düşünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında ultra ince tasarıma sahip akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Cihazla ilgili son günlerde çok sayıda söylenti haberi gündeme geldi. Görünüşe göre şirket, serinin yeni üst modelinin ince bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazır duruyor.

İddialara göre cihazın çıkış tarihi beklenenden daha erken gerçekleşebilir. Bir sonraki Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisinin üç ana modeliyle birlikte ya da alternatif olarak 2025’in ikinci yarısında Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte yeni model de piyasaya sunulabilir.

Bunun yanı sıra ortaya çıkan son raporlar, Galaxy S25 Slim modelinin kamera kalınlığını daha da azaltmak için özel bir teknoloji uygulayacağından bahsediyor. Ultra ince bir görünüm ortaya koyacak cihaz, güçlü donanımından çok da taviz vermeden gelişmiş özelliklerle kullanıcıları memnun etmeye odaklanacak. İşte cihazla alakalı gelen yeni detaylar…

Galaxy S25 Slim, ALoP teknolojisiyle kamera çıkıntısını yok edecek

Merakla beklenen model, özellikle de üst düzey bir telefonun temel unsurlarından biri olan kameralara uygulanan yenilikçi teknolojisiyle öne çıkacak. Daha güçlü sensörlerin eklenmesi ile birlikte özellikle telefoto lenslerde, genellikle cihazın kalınlığında bir artış yaşanıyor. Üreticiler telefonlarını ince tutmanın yaratıcı yollarını arasa da daha büyük sensörler ciddi bir zorluk teşkil ediyor.

Fakat yine de Samsung’un bu konuda bir çözümü var gibi görünüyor. Yakın zamanda tanıtılan ALoP teknolojisi ile birlikte bu sorun ortadan kalkacak gibi görünüyor. Jukanlosreve tarafından aktarılan iddialara göre Galaxy S25 Slim, ALoP’tan yararlanacak.

Bu ilginç teknoloji son derece basit bir şekilde çalışacak. Geleneksel lenslere kıyasla kamera modülünün uzunluğunu yüzde 22 oranında azaltılacak. Devrim niteliğindeki ALoP mimarisi, 40 derece eğimli ve 10 derece eğimli sensör düzeneğine sahip prizmatik bir yansıma yüzeyi kullanacak. Rakiplerine göre daha ince ve kamera çıkıntısı daha az olan telefonlar oluşturmaya yardımcı olacak.

Lansman tarihi belirsizliğini koruyor

Kamera çıkıntısını ortadan kaldırma gibi tüm bu gelişmelere rağmen Samsung Galaxy S25 Slim modelinin lansmanı hala gizemini koruyor. Samsung’un 22 Ocak tarihinde gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra modelleri tanıtılacak.

S25 Slim’in de bu lansmana dahil edilebileceği öne sürülüyor. Fakat bazı kaynaklar, bu modelin yaz ayında gerçekleşecek Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte duyurulacağını tahmin ediyor.