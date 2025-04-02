Samsung Galaxy S25 Edge ertelendi: Ne zaman çıkacak?

Galaxy S25 Edge'in çıkış tarihi için erteleme kararı geldi.

Samsung'un normal şartlarda ultra ince tasarımlı modelini bu ay piyasaya süreceği konuşuluyordu.

Fakat son alınan kararla birlikte gözler Mayıs-Haziran aylarına çevrildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Ocak ayında ultra ince tasarımlı yeni Galaxy S25 Edge’in ilk prototipini hayranlarına sergilemişti. Şirketin merakla beklenen cihazı etkinlikte gösterilse de ürünü kimsenin test edilmesine izin verilmedi. Bu da cihazdan neler beklenmesi gerektiği konusunda büyük bir merak yarattı.

Son zamanlarda ortaya çıkan bazı raporlar, Galaxy S25 Edge’in Nisan ayında piyasaya sürüleceğine işaret ediyordu. Güney Koreli bir internet sitesinden gelen yeni bir sızıntıda ise cihazın Mayıs ya da Haziran ayına ertelendiğini iddia ediliyor. Yani iPhone 17 Air rakibi ultra ince Samsung telefonu için bir süre daha bekleyeceğiz gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Edge çıkış tarihi değişti

Güney Kore merkezli internet sitesi ETNews’in haberine göre Samsung, Galaxy S25 Edge’in lansmanını erteleme kararı aldı. Şirket normal şartlarda aslında cihazı Nisan ayında çıkarmayı planlıyordu.

Fakat şimdi Mayıs veya Haziran gibi çıkması bekleniyor. Ortaya çıkan bu dikkat çekici bilginin, ultra ince modeli satacak olan üç Güney Koreli operatöre iletildiği bildirildi.

Sızdırılan bilgilere göre ertelemenin kalite sorunlarından kaynaklanmadığı belirtiliyor. Şirket, Samsung DX yöneticisi JH Han’ın ölümünün ardından çıkış programında değişiklik yapmaya karar vermiş olabilir.

Söylentilere göre Samsung, Galaxy S25 Edge için gösterişten uzak bir lansman etkinliği düzenleyecek. Bu da geleneksel Galaxy Unpacked etkinliğini düzenlemeyeceği anlamına geliyor. Türkiye’de de satışa çıkacak cihaz sessiz sedasız bir şekilde piyasaya duyurulabilir.

Galaxy S25 Edge’in teknik özellikleri bizlere tatmin edici bir performans vaat ediyor. Merakla beklenen cihazda 6,7 ​​inç Dynamic AMOLED 2x ekran yer alacak.

Snapdragon 8 Elite yonga setiyle gelecek olan Samsung Galaxy S25 Edge modeli 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı ve 12 megapiksel ön kamerayla karşımıza çıkacak. 3.900 mAh bataryaya sahip olacak telefon 25W şarj desteğiyle gelecek.

Son olarak modelin 5,84 milimetre kalınlıkla gelmesi bekleniyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Galaxy S25 Edge’in duvar kağıtlarının sızdırıldığını da hatırlatmak isteriz.