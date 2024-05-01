Samsung, Galaxy S24 serisi sayesinde kârını yüzde 933 artırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yılın ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bilgilere göre şirket, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 13 oranında artırdı. Yine aynı döneme kıyasla kar oranında ise yüzde 933 oranında çarpıcı bir artış açıklandı.

Samsung’un 2024 yılının ilk üç ayında toplam geliri 52,08 milyar doları aştı. Şirketin bu süreçte elde ettiği kar ise 4,78 milyar dolar olarak duyuruldu. Markanın kar oranındaki bu olağanüstü artışının ana sebepleri arasında şirketin yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan Galaxy S24 serisi başta geliyor. Öte yandan şirket akıllı telefon, TV ve ev aletleri alanlarında da yine karlı bir dönemi geride bırakıyor.

Galaxy S24, Samsung MX için hayat öpücüğü verdi

Samsung’un akıllı telefon üretiminden sorumlu birimi olarak bilinen Samsung MX ilk çeyrekte 24,27 milyar dolarlık gelir sağladı. Bu süreçte 2,54 milyar dolar kar elde edildi. Paylaşılan raporlar doğrultusunda her ne kadar orta ve üst segment akıllı telefonlara olan ilgisinin düştüğü görülse de Galaxy S24 serisinin büyük satış rakamları, şirketin bu periyotta ekonomisini dengelemeye yardımcı oldu.

Şirketin yarı iletken bileşenlerinden sorumlu olan Samsung Device Solutions 16,75 milyar dolarlık gelirle yılın ilk çeyreğini kapatırken, aynı dönemde 1,38 milyar dolar kar sağlandığı ifade edildi. Son dönemlerde dünya çapında yapay zeka alanında büyük bir popülarite sağlanması, firmanın DDR5, HBM ve SSD bellek satışlarını artırmaya katkıda bulundu. Çin merkezli akıllı telefon üreticilerinden gelen yüksek talep doğrultusunda şirketin bu başarısını ilerleyen çeyreklerde de katlayarak büyüteceği tahmin ediliyor.

Samsung Foundry rekor sipariş sayısına ulaştı

Yarı üretken yongalardan sorumlu Samsung Foundry, 2024 yılının ilk çeyreğinde şimdiye kadarki en yüksek sipariş sayısına ulaştı. Şu anda 2nm ve 2nm süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak sorunsuz bir biçimde yolunda ilerlemeye devam eden ekip, Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinde de yer alacak yeni nesil Exynos çipleri için ikinci nesil 3nm çiplerin seri üretimine ikinci çeyrekte başlamayı planladığını bildirdi.

Samsung’un akıllı televizyon ve ev aletleri bölümü 9,75 milyar dolarlık satış elde ederek ilk çeyrekte toplam 383 milyon dolar kar sağladı. Raporda yer alan bilgilere göre şirket bu yıl dünya genelinde TV satışlarında istenen hedefe ulaşamadı. Ancak yine de markanın premium TV’leri sayesinde geçen yılın son çeyreğine göre daha yüksek bir kar oranına ulaşıldı. Yılın ikinci çeyreğinde TV satışlarında bir durgunluk bekleyen firma, satışlarını yılın ikinci yarısında artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Samsung’un dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, akıllı saat ve tablet cihazları için OLED paneller üretmekte görevli olan, aynı zamanda monitör ve TV modelleri için ekran panelli üreten Samsung Display 3,89 milyar dolar gelir ve 245 milyon dolar kara ulaştı.

AKG, Harmon Kardon, Infinity Audio ve JBL ses cihazlarından sorumlu Harman International’ın sahibi olan Samsung, bu alanda ise yılın ilk çeyreğinde 2,3 milyar dolar gelir ve 173 milyon dolar kar elde etti.