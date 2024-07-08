Samsung Galaxy S24+ için Android 15 tabanlı One UI 7 Beta müjdesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’dan amiral gemisi akıllı telefon modelinin kullanıcıları için heyecanlandıran haber geldi. Samsung Galaxy S24+ modeli Geekbench platformunda Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 Beta güncellemesi ile ortaya çıktı. Dikkat toplayan bu sürpriz gelişme, şirketin Ağustos-Eylül döneminde One UI 7’yi halka açık Beta güncellemeleriyle dağıtmayı planladığı ve üst düzey Galaxy S24 ailesinin bu güncellemelerde ön planda tutulduğunun ipuçlarını veriyor.

Android 15 işletim sistemi ile hayatımıza girecek ilgi çekici birçok yeni özellik çok yakında Galaxy S24 serisi akıllı telefon modellerinde de nihayet kullanılabilecek. Google tarafından geliştirilen yazılımın etkileyici fonksiyonlarının yanı sıra Samsung da One UI 7 güncellemesi aracılığıyla kendi dokunuşlarını kullanıcılarına sunacak.

Galaxy S24, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 Ultra modelleri bu özelliklerden öncelikli bir şekilde yararlanabilecek. Güncelleme kararlı sürümüyle kullanıcılara ulaştırılmadan önce şirket halka açık Beta güncellemesi yoluyla beklenen yazılımı kullanıcılarla buluşturacak.

Samsung Galaxy S24 ailesi Android 15 (One UI 7) ile daha da öne çıkacak

Google’ın geliştirdiği Android 15 işletim sistemi ilk olarak şirketin kendi akıllı telefon ailesi olan Pixel serisi modellerinde karşımıza çıkacak. Pixel cihazlar yeni yazılım güncellemesi için öncelikli modeller arasında yer alırken, güncellemeye erken erişim sağlayacak markalar arasında Samsung da bulunacak. Güney Koreli şirket, başta amiral gemisi telefonları olmak üzere uyumlu modelleriyle yeni güncellemeyi buluşturmayı hedefliyor.

Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi ile birlikte Samsung Galaxy S24+ modeli çok sayıda yenilikle karşılaşacak. Yenilenmiş bir arayüze ev sahipliği yapacak olan model, daha fazla kişiselleştirme seçeneğiyle özgürlük alanını genişletecek. Güvenlik konusunda da önemli iyileştirmeler sağlayacak ürün, her açıdan daha kullanıcı dostu bir mobil deneyime kapı aralayacak.

2024’ün en iyi telefonları arasında kabul edilen Samsung Galaxy S24+ modeli Android 15 güncellemesine erkenden ulaşması ile birlikte tüketiciler için daha cazip bir seçenek haline gelecek. Daha yüksek bir performans, yeni güvenlik araçları ve daha gelişmiş bir kullanıcı arayüzü gibi onlarca yeniliği bir araya getirmesi planlanan güncelleme, Ağustos ya da Eylül ayında Galaxy S24+ kullanıcıları tarafından ulaşılabilecek.

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