Samsung Galaxy S23 Ultra, Arktika’da buzlu nehre battı: Donmaya karşı dayanabildi mi?

İki yıllık amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra suya dayanıklılık yeteneklerini ispatladı.

Bir kullanıcı cihazı yanlışlıkla Arktika'da buzlu bir nehre düşürdü. Telefonu geri aldığında ise sonuçlar herkesi şaşırttı.

Galaxy S23 Ultra tıpkı ilk günkü gibi çalışmaya devam ederek dayanıklı yapısını ispatladı.

Samsung’un amiral gemisi S serisi modelleri, son birkaç yıldır yalnızca performansın ve gelişmiş kameraların değil, aynı zamanda olağanüstü dayanıklılığın da simgesi haline geldi. Bu itibar yakın zamanda istemeden de olsa büyük bir sınava tabi tutuldu.

Yaklaşık iki yıllık amiral gemisi Samsung Galaxy S23 Ultra, kendisini saatlerce dondurucu bir Arktik nehrinin içinde buldu. Peki ya sonuç ne oldu? Şirket resmi internet sitesinden konuyla ilgili detayları açıkladı. Cihazın bu ekstrem testi ustalıkla idare ettiği anlaşıldı.

Galaxy S23 Ultra buzlu nehirde ayakta kaldı

Mikael Krekula, İsveç’in kuzeyindeki Kiruna şehrinden gelen profesyonel bir doğa rehberi olarak kendini tanıtıyor. Mikael, donmuş Kalix Nehri’nde sonar ekipmanlarını test ederken telefonu aniden elinden kaydı ve buz balıkçılığı deliğinden aşağı düştü. Ekipmanlar yüzeyden üç metre derinliğe kadar buzlu suyun altına batırıldı:

“O an, tüm dijital hayatımı nehre vermişim gibi hissettim. Fotoğraflar, belgeler, kredi kartları ve tüm uygulamalarım… Telefonum benim için sadece bir araçtan daha fazlası, aynı zamanda iş ortağım…”

Olumsuz koşullara rağmen akıllı telefonunu geri almaya karar verdi. Beş saat içerisinde bölgedeki buzda sekiz delik açtı. Bu şekilde daha kolay erişim sağladı.

Huş ağacı dalları, kürek ve bir sopaya takılmış plastik poşet gibi doğaçlama aletler kullanarak Samsung Galaxy S23 Ultra’sına ulaşmaya çalıştı. Bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanınca Mikael eve dönmeye karar verdi. Bir balık ağı getirip huş ağacı deresine bağladı. Beş dakika içinde telefonu tekrar eline almıştı.

Herkesin şaşkınlığına rağmen akıllı telefon hemen açıldı ve ekranda üç cevapsız çağrı belirdi. Sistemin yeniden başlatılmasına veya yapının kurutulmasına gerek kalmadı.

“Güvenlik olsun diye gece boyunca kabinde bıraktık. Fakat ertesi gün tıpkı yeni bir telefon gibi çalıştı. Ve bugün hala çalışmaya devam ediyor. Değerli bir deneyimdi. Ama aynı zamanda bana bir telefonun düşündüğümden çok daha fazlasını yapabileceğini de gösterdi.”

Samsung Galaxy S23 Ultra neler sunuyor?

Samsung Galaxy S23 Ultra modeli 30 dakika boyunca 1,5 metre derinliğe kadar suya dayanabileceği anlamına gelen IP68 sertifikasına sahip. Ayrıca kum dahil olmak üzere toza ve diğer kirlere karşı da dayanıklı olduğu biliniyor.

Ancak Mikael Krekula’nın yaşadığı olay, bir telefonun üreticisinin iddia ettiğinden çok daha uzun süre dayanabileceğini kanıtlıyor.

Son olarak telefonlarınızı bilerek suya maruz bırakmanızı önermediğimizi de ekleyelim. Maalesef garantinizin bu tür hasarları karşılamayacağını da eklemekte yarar var.