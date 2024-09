Samsung Galaxy S23 serisi için One UI 6.1.1 müjdesi geldi

Samsung geçtiğimiz hafta yeni One UI 6.1.1 güncellemesini amiral gemisi Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesine getirmişti. Şimdi ise geçen yılın üst düzey telefonları Galaxy S23 ailesi için beklenen haber geldi. Açıklanan detaylara göre şu anda Güney Kore’de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S23 FE modelleri için beklenen One UI 6.1.1 güncellemesi dağıtılmaya başlandı.

Samsung’un yeni One UI güncellemesi üç modelden oluşan üst düzey Galaxy S23 serisi ve seriye daha sonradan dahil edilen uygun fiyatlı Galaxy S23 FE modellerine sunuluyor. Çok sayıda yeniliği beraberinde getiren yazılım, aynı zamanda Android işletim sisteminde yer alan 67 kritik hatayı düzelten Eylül ayı güvenlik güncellemesiyle birlikte karşımıza çıkıyor.

Galaxy S23 serisine gelen One UI 6.1.1 güncellemesi neler sunuyor?

SamMobile’ın haberine göre şu anda Güney Kore’de dağıtımı başlayan yeni One UI 6.1.1 güncellemesi Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra’da S91xNKSU4CXH7, Galaxy S23 FE’de ise S711NKSU3BXH7 model numarasıyla karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 2,34 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme kademeli bir şekilde dağıtılıyor. Şimdilik Kore’yle sınırlı olan dağıtım programının yavaş yavaş diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

İlerleyen haftalarda muhtemelen Türkiye’deki Galaxy S23 modellerine de gelmesi beklenen yeni güncelleme şimdiden kullanıcılar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. One UI 6.1.1 güncellemesini manuel olarak kontrol etmek istiyorsanız telefonunuzun Ayarlar sayfasını açıp Yazılım Güncelleme > İndir ve Yükle adımlarıın takip etmeniz yeterli olacaktır.

One UI 6.1.1 güncellemesi ile gelen yeni özellikler kullanıcıların heyecanını artırıyor. Yeni güncelleme ile beraber Galaxy AI yapay zeka paketi içinde Samsung Notes’taki ses kayıtları için çeviri, üçüncü taraf uygulamalar için Live Translation (Canlı Çeviri), PDF belgeleri için çeviri ve ana ekranda önemli dosyalara kısayollar gibi bir dizi ilgi çekici özellik yer alıyor.

Eylül ayı güvenlik paketi ile beraber gelen yeni One UI 6.1.1 güncellemesi şu anda Samsung Galaxy S23 serisi akıllı telefon ailesinde kademeli bir şekilde dağıtılırken; çok sayıda yeniliğe, performans iyileştirmesine ve hata düzeltmesine ev sahipliği yapan yazılımın yakında Samsung’un diğer cihazlarına da getirilmesi bekleniyor.

