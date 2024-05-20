Samsung Galaxy Ring dokuz farklı boyuta sahip olacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında giyilebilir teknoloji pazarına yönelik yeni cihazını karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hakkında birçok sızıntı ortaya çıkan Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modelinin dokuz farklı boyut seçeneğine sahip olacağı öğrenildi.

Farklı boyut seçenekleri ve gelişmiş teknik özellikleri ile adından sıkça söz ettirmeye aday görülen Samsung akıllı yüzüğü, daha önce sekiz farklı boyut opsiyonuna sahip olacağını gözler önüne sermişti. Gelen son raporlar, cihazın bir boyut seçeneğine daha ev sahipliği yapacağını gösterdi. İşte cihazla ilgili ortaya çıkan son detaylar…

Samsung Galaxy Ring boyut seçenekleri belli oldu

91Mobiles’ın haberine göre merakla beklenen Samsung Galaxy Ring zengin boyut opsiyonları ile kullanıcı dostu bir deneyime kapı açacak. Bluetooth SIG sertifikası sayesinde dokuzuncu boyut opsiyonu da nihayet karşımıza çıkan cihaz, ABD standartlarına göre 5-13 arasında ölçüler sunacak. Aşağıdaki görüntüden bu boyut standardını daha detaylı bir şekilde analiz edebilirsiniz.

Gelen raporlara göre cihazın SM-Q500 adlı sürümü en küçük model olacak. En büyük seçenek ise SM-Q509 adı verilen versiyon olarak lanse edilecek. Cihaz şu dokuz farklı opsiyonla raflarda boy gösterecek:

SM-Q500

SM-Q501

SM-Q502

SM-Q503

SM-Q505

SM-Q506

SM-Q507

SM-Q508

SM-Q509

Raporda yer alan detaylara göre SM-Q503 sürümü en yeni seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıda bulunan tüm modellerin kablosuz bağlantı konusunda en son teknolojiye sahip olan Bluetooth 5.4 desteğiyle geleceği biliniyor. Böylelikle daha kullanıcı dostu bir deneyim sağlanması planlıyor.

Galaxy Unpacked’da yeni detaylar paylaşılabilir

Samsung’un heyecanla beklenen akıllı yüzük modeli siyah, gümüş ve altın olmak üzere üç ilgi çekici renk seçeneğiyle raflarda yer alacak. Cihazla alakalı şirket şimdiye kadar ne yazık ki oldukça sınırlı sayıda bilgiyi karşımıza çıkardı. Ancak 10 Temmuz tarihinde gerçekleşecek ve Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 gibi modellerin de duyurulacağı Galaxy Unpacked etkinliğinde şirketin yeni akıllı yüzüğüyle ilgili de yeni bilgiler paylaşılması bekleniyor.

Samsung’un giyilebilir teknoloji portföyüne dahil edeceği yeni akıllı yüzük modeli için geri sayım başlamış durumda. Ancak son zamanlarda başka markaların da kendi akıllı yüzüklerini tasarlamaya başladığı ve bu pazarda Samsung ile sıkı bir rekabete hazırlandığını belirtmekte yarar var. Geçtiğimiz aylarda Black Shark ilk akıllı yüzüğünü duyururken, çok yakında Xiaomi’nin de bu pazara hitap eden ilk ürününü tanıtacağı biliniyor.

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