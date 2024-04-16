Black Shark’ın Samsung Galaxy Ring rakibi akıllı yüzüğü piyasaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markalarından biri olarak faaliyet gösteren Black Shark, Samsung Galaxy Ring cihazıyla rekabet etme potansiyeline sahip olan yeni akıllı yüzük cihazını piyasaya sundu. Giyilebilir teknoloji pazarına yönelik bu dikkat çekici ürün, şimdiye kadar oyuncu odaklı ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Black Shark’ın logosunu arkasına alarak karşımıza çıkacak.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelmeye başlayan akıllı yüzük pazarı, özellikle de Samsung’un bu alana girişiyle birlikte tüketicilerin oldukça ilgisini çekti. Pazardaki potansiyelin farkında olan Xiaomi bu noktada elini çabuk tutarak yeni ürününü ilk kez sergiledi. Halen daha hakkında birçok soru işaret bulunmaya devam eden ürünle alakalı ilk detaylar geldi. Cihazın temel özellikleri ve olağanüstü pil kapasitesi gibi ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Black Shark akıllı yüzüğü 6 ay pil ömrü sunuyor

Black Shark ekibi tarafından geliştirilen akıllı yüzük modeli devasa pil gücüyle adından sıkça söz ettirmeye aday görünüyor. Şimdilik ne yazık ki cihazın pil kapasitesi ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Ancak açıklanan bilgilere göre ürün, yüzükle entegre çalışan şarj kutusunun yeniden şarj edilmeye ihtiyaç duyulmadan yaklaşık altı ay boyunca kullanıcılara hizmet sağlayabileceği vurgulanıyor.

Etkileyici pil performansı sayesinde model, rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Heyecan uyandıran cihazda kalp atış hızı, vücut ısısı ve kan oksijen seviyesi izleme başta olmak üzere birçok ilgi çekici fonksiyon yer alacak. Böylelikle Black Shark, bir akıllı bileklikte karşımıza çıkan birçok unsuru yeni akıllı yüzüğü ile tüketicilerle buluşturacak.

2,2 mm kalınlık içerecek akıllı yüzük, kullanıcı dostu bir yapıya sahip olacak. Gümüş ve kırmızı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle raflarda boy göstermeye hazırlanan modelde, pil durumu göstergesi ve sağlık izleme takibi gibi seçenekleri cihazın üzerinde yer alan LED ışık sayesinde takip etmek mümkün kılınacak.

Smart Touch teknolojisi ile beraber dokunsal bir yüzey sunacak olan Black Shark akıllı yüzüğü, kullanıcılar için sezgisel bir deneyime kapı aralayacak. Bugün itibariyle piyasaya sunulacak olan ürün, ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. 599 Yuan karşılığında satılacak giyilebilir teknoloji cihazı, güncel kur oranına göre vergiler hariç yaklaşık 2 bin 750 TL’ye tekabül ediyor.