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    Samsung Galaxy Ring’e yeni rakip! Xiaomi akıllı yüzük pazarına giriyor

    Akıllı yüzük pazarına giriş yapmaya hazırlanan Xiaomi, Samsung Galaxy Ring cihazına doğrudan rakip olacak bir model geliştiriyor.
    Xiaomi akıllı yüzük

    Giyilebilir teknoloji pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Son zamanlarda Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un bu pazara yönelik yeni ürünü Galaxy Ring üzerinde çalıştığı biliniyor. Çok yakında bu cihazın duyurulması beklenirken, şimdi Samsung’a pazarda yeni bir rakip çıkıyor.

    Xiaomi çok yakında ilk akıllı yüzük cihazıyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy Ring cihazına rakip olacak ürün, kompakt ve yenilikçi yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı hedefliyor. Merak edilen cihazla alakalı ilk ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. İşte detaylar…

    Xiaomi akıllı yüzük cihazı için kılları sıvadı

    İspanya merkezli AndroidTR’nin haberine göre Xiaomi ilk akıllı yüzük modeli için çalışmalarına son sürat devam ediyor. Heyecanla beklenen cihazın ilk ayrıntıları gün yüzüne çıkarken, cihazla ilgili beklentiler de oldukça yükselmiş durumda.

    Ürünün sızdırılan görüntüleri, cihazın Amazfit Helio Ring akıllı yüzüğüyle oldukça benzer bir görünüme sahip olacağına işaret ediyor. Fakat ürünün tasarımıyla alakalı dikkat toplayan bir detay, cihazın dış tarafındaki merkezi yuva olarak görülüyor.

    Xiaomi akıllı yüzük
    Görsel: AndroidTR

    Xiaomi akıllı yüzüğü üzerinde şarj pinleri taşımıyor. Bunun yerine şirketin kablosuz şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor. Cihazın günlük kullanımına yönelik büyük bir fayda sağlayacak bu unsur, aynı zamanda ürünü daha modern bir hale getirmeye de etken olacak. Bir LED göstergesiyle gelecek cihazda ayrıca USB-C bağlantı girişi yer alacak.

    Xiaomi’nin akıllı yüzüğü “Galaxy” kod adıyla geliştiriliyor

    Xiaomi tarafından geliştirilen akıllı yüzük cihazı, son zamanlarda Samsung’un yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığı Galaxy Ring ile doğrudan rekabet edecek. Ortaya çıkan bilgilere göre şirket, bu rekabeti doğrular nitelikte cihazı “Galaxy” kod adıyla geliştiriyor. Ürünün Samsung cihazına karşı güçlü bir alternatif olarak lanse edileceği anlaşılıyor.

    Cihazın konfigürasyon dosyalarına göre mevcut yazılım fonksiyonları şu şekilde sıralanıyor:

    • HR_REALTIME_SOURCE_S
    • SPORT_SOURCE_S
    • HEART_RATE_REGION_S
    • GPS_DATA_SOURCE_S
    • DEVICE_SPORT_SOURCE_S
    • PROTOCAL_NEW_S
    • SUPPORT_STAND_ALERT
    • LOG_SOURCE_S
    • SUPPORT_BIND_INTRO
    • SUPPORT_DATE_FORMAT_S
    • AUTH_SOURCE_S
    • PROTO_STATISTICS_SOURCE_S
    • ZEPP_OS_DEVICE
    • SUPPORT_NEW_DEVICE_SETTING
    • FEMALE_HEALTH
    • HR_SOURCE_S
    • HR_ALERT
    • FULL_HR_SOURCE_S
    • PAI_SOURCE_S
    • SUPPORT_HEALTH_DETECT_TITLE
    • FULL_HR_READ_WRITE_SOURCE_S
    • COMPRESS_RES_SOURCE_S
    • FONT_RES_SOURCE_S
    • LATIN_FW_SOURCE_S

    Yukarıdaki listeden de anlaşılabileceği üzere cihaz kalp atış hızı izleme, spor aktiviteleri desteği ve adet döngüsü takibi gibi bir dizi ilgi çekici özelliğe ev sahipliği yapacak. Sağlık odaklı önemli araçlarla gelecek model, kullanıcılar için pratik bir deneyim sağlayacak.

    Son olarak Xiaomi, her ne kadar akıllı yüzük pazarına yeni giriyor olsa da şirketin alt markalarından biri olan Black Shark çatısı altında daha önce böyle bir girişimde bulunduğunu belirtmekte yarar var.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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