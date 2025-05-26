Samsung Galaxy Z Flip 7 özellikleri Geekbench’te ortaya çıktı

Galaxy Z Flip 7 kısa süre önce Geekbench veritabanında sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Exynos 2500 yonga setiyle geleceği doğrulanan cihazın 12 GB RAM ve Android 16 tabanlı One UI 8.0 arayüzüyle geleceği belirtildi.

Cihaz Geekbench'te tek çekirdek testinde 2.012 puan, çok çekirdek testinde ise 7.563 puan aldı.

Bu yaz piyasaya çıkması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7, Geekbench veritabanında görüldü. Cihazın işlemcisinin Exynos 2500 yonga seti olacağı doğrulandı.

Ortaya çıkan son raporlar, Samsung’un yakında duyuracağı katlanabilir kapaklı telefonuyla ilgili en büyük sorulardan birine açıklık getiriyor. Aynı zamanda telefonun performansına dair ilk bakışı da sağlıyor. Fakat ilk sonuçlar bazı şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7, Exynos 2500 ile yüksek performansa odaklanacak

Geekbench testi SM-F766U model numarasıyla tanımlanan ABD versiyonu Galaxy Z Flip 7 cihazının teknik özellikleri netlik kazandı. Merakla beklenen cihazın Exynos 2500 işlemci, 12 GB RAM ve One UI 8.0 kullanıcı arayüzüyle zenginleştirilecek Android 16 işletim sistemiyle çalışacağı belirtildi.

Ancak kıyaslamalarda elde edilen puanların analiz edilmesi gerekiyor. Galaxy Z Flip 7 tek çekirdek testinde 2.012 puan, çok çekirdek testinde ise 7.563 puan aldı. Bu rakamlar dikkat çekmekle birlikte, mevcut rekabetle karşılaştırıldığında pek de cesaret verici görünmüyor.

Exynos 2500 yonga seti geçen yılki Snapdragon 8 Gen 3 çipinden yalnızca biraz daha üstün olduğunu kanıtlıyor. Bu da bazılarının beklediğinden daha az çarpıcı bir performans artışı anlamına gelebilir.

Exynos 2500 işlemcisi, işlem gücünü güç verimliliğiyle dengelemeyi amaçlayan bir tercih olan 10 çekirdekli bir CPU ile yapılandırılıyor. Bu mimari daha dağıtılmış iş yüklerini idare edebilmek için iki adet 2,75 GHz Cortex-A725 çekirdeği ve beş adet ek 2,36 GHz Cortex-A725 çekirdeğiyle çevrili bir 3,3 GHz Cortex-X925 çekirdeğini içeriyor.

Yapılandırmayı arka plan aktiviteleri ve güç tasarrufu için optimize edilmiş iki adet 1.8 GHz Cortex-A520 çekirdeği tamamlıyor. Grafikler için yonga seti, AMD’nin RDNA 3.5 mimarisini temel alan Samsung’un Xclipse 950 GPU’sunu kullanıyor.

Samsung’dan şimdilik bu sızdırılan bilgilerle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin Galaxy Z Flip 7’nin resmi lansmanından önce çipi ve yazılımı daha da optimize edip edemeyeceğini, böylece gerçek dünyadaki performansın üst düzey bir cihazın beklentileriyle uyuşup uyuşmadığını görmek büyük önem taşıyacak.

Merakla beklenen Galaxy Z Flip 7, serinin bir diğer üyesi olan Galaxy Z Fold 7 ile beraber bu yılın Temmuz ayında gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Her iki cihaz da şu anda seri üretim aşamasında. Cihazlarla alakalı yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ettikçe sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.