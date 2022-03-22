Rusya Facebook ve Instagram’ı resmen yasakladı

Ukrayna’nın işgaliyle birlikte başlayan Rusya’nın medyayı kontrol altına alma isteği her geçen gün somutlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kendi propagandasını yaymak için TikTok fenomenlerini kullandığı iddia edilen Rusya, şimdi de Facebook ve Instagram’ı resmen yasaklamış durumda.

Rusya merkezli TASS tarafından yapılan habere göre Rusya, 21 Mart 2022 tarihi itibariyle resmi olarak Facebook ve Instagram’ı yasakladı.

Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesi, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook ve Instagram platformlarında yapılan aktiviteleri “aşırılık” olarak kabul etti ve Rusya’da platformlara erişimi yasakladı. Associated Press de TASS tarafından yapılan bu haberi doğruladı.

Esasen bir süredir Rusya’nın sosyal medya platformlarına karşı nasıl bir duruş sergilediği biliniyordu. Mahkemenin aldığı bu karar ise, Rusya’nın bir süredir gündemde olan sosyal medya yasaklarıyla ilgili olarak resmi bir kanıtı olmuş oldu.

Facebook ve Instagram‘ı yasaklayan Rusya’nın Meta’nın bir diğer güçlü iletişim platformu olan WhatsApp ile ilgili henüz bir yaptırım kararı almadığını da belirtmek gerekiyor. Yani şu anda Rusya’da WhatsApp kullanılabiliyor; ancak popüler uygulama ile ilgili bir planlama yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.